Arteixo tiene la 'llave' para ahorrar un 15% en la tasa de basuras de 2026

Contenedores en Arteixo Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Arteixo inicia esta semana una campaña de mejora de la recogida de la fracción de orgánico que posibilitará a los vecinos una rebaja del 15% en el recibo de la basura del 2026.

Con esta intención, instalará un cierre digital en el contenedor de orgánico para que solo aquellos que hayan realizado la selección de residuos adecuada puedan depositar esa fracción en los contenedores de Arteixo.

Los destinados a residuos orgánicos son los más sensibles a la entrada de otros, ya que una bolsa con restos inadecuados depositada en un contenedor de orgánico puede 'manchar' el resto del contenido e inhabilitar para su reciclaje todo el contenedor.

El cierre digital se inicia ahora solo en el núcleo de Arteixo, y posteriormente se iniciará el programa en el resto del municipio, si bien para sumarse a esta nueva iniciativa de reciclaje en el contenedor de orgánico es necesario solicitar una tarjeta electrónica que mediante un sistema digital les permitirá abrir el contenedor y depositar allí sus restos en una bolsa compostable.

Solicitudes

Los residentes que deseen acogerse a la rebaja del 15% del recibo podrán solicitar la llave electrónica de varias maneras: realizando todos los trámites a través de www.arteixo.org, enviando un correo electrónico a bonificacionrsu@arteixo.org, o bien acudiendo a la casa consistorial, en horario e lunes a viernes entre las 09.00 y las 14.00 y de lunes a jueves entre las 16.30 y las 18.30.

En cualquiera de los casos habrá que cubrir una solicitud (declaración responsable) con los datos del propietario titular de la vivienda, siendo imprescindible el DNI. Una vez tramitada la solicitud, se recibirá la tarjeta electrónica y se accederá al descuento de las tasas en 2026.

La lectura de la tarjeta en el contenedor se efectúa a la derecha del pictograma ya instalado en todos los contendedores de orgánico, "manteniéndola cerca hasta que se enciende la luz verde o se escuche la señal de apertura", explican desde el Ayuntamiento de Arteixo.

Pionero en Galicia

El servicio de recogida de residuos se municipalizó en 2018 siendo el Concello de Arteixo es primero de Galicia en instalar nuevas isletas de cinco contenedores adaptadas a los parámetros de reciclaje que pide la Unión Europea.

Las nuevas isletas reforzaron el reciclaje de las cinco fracciones principales de residuos: restos orgánicos, vidrio, papel-cartón, envases ligeros y la denominada fracción resto que incluye aquellos elementos que no entran en las otras fracciones y también está destinada a aquellos vecinos que no hayan podido separar sus residuos domésticos.