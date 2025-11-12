La zapatería con más colas de Arteixo aspira a ser el mejor comercio de Galicia 2025

Las tres creadoras de Ceibes

Ceibes Barefoot Shoes, la tienda de calzado respetuoso para niños y adultos situada en Arteixo, ha conseguido colarse entre los finalistas que disputarán el premio a mejor comercio de Galicia 2025 que otorga la Xunta.

Así lo han anunciado este jueves desde el Centro Comercial Aberto de Arteixo, que celebra que estén "entre as mellores de Galicia". "Xa é un recoñecemento enorme ao seu traballo, á súa creatividade e á súa maneira de facer comunidade desde Arteixo. Para nós, xa son gañadoras: porque representan o que somos todas as pequenas empresas do CCA — esforzo, innovación, compromiso e moito corazón", aseguran, ante de la gala que este noche en Santiago dirimirá a la firma ganadora.

Ceibes, conformada por Silvia Bértoa, Raquel Rabuñal y Laura Suárez, se disputará el título con la inciativa compostelana Creativas Galegas y con la canguesa Alba Lazarí, un reconocimiento que lleva aparejada una dotación económica de 5.000 euros.

Este premio reconoce al establecimiento "que ejemplifique los valores del comercio de proximidad mediante la implantación de un modelo de negocio moderno, competitivo y adaptado a los nuevos retos".

El pasado mes de agosto Ceibes se convirtió en noticia por las largas colas a sus puertas ante su liquidación de stock. "La gente está aprovechando para aprovisionarse de cara a la vuelta al cole. Tenemos modelos de otras temporadas, tanto deportivas como zapatos, que están a muy buen precio y si tienes que comprar para más de un niño, esto supone una ayuda importante", explica Silvia Bértoa, que formó una cooperativa con sus dos amigas de la adolescencia al comprobar, tras ser madre, que faltaba oferta de este tipo de calzado en la zona e incluso en internet. "Hacíamos pedidos al extranjero porque no había muchas marcas y se nos ocurrió que había que traer todo aquí y distribuirlo en una tiendita; empezamos hace tres años con la web y un año después ya cogimos este bajo en la plaza Alcalde José Mosquera Díaz, en el que estamos contentísimas", relataba entonces a El Ideal Gallego.