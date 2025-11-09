Ivana García, de Inditex a comercializar las milanesas de moda en Arteixo

La emprendedora Ivana García Manenti, en Milá German Barreiros

La argentina Ivana García Manenti llegó a España hace tres años y se instaló en Arteixo para trabajar en Puntocom, el departamento digital de Inditex. Se enamoró de la zona y la morriña por la comida de su tierra la ha llevado a montar en el Paseo del Balneario Milá, La Milanesería, un local donde presenta al mundo “el plato casero por excelencia” de su país. “Es la comida que te prepara tu mamá o la abuela, un plato que te hace sentir en casa”, cuenta la emprendedora, quien abrió el pasado 8 de octubre y no ha parado de recibir reservas.

“La acogida ha sido buenísima, estamos súper agradecidos. Hubo días que nos quedamos sin ternera y todo, y ya hemos tenido las primeras cenas de empresa con grupos grandes, como los trabajadores de Lidl de Arteixo o los de Makro. Ya estamos preparando menús de cara a Navidad”, señala García Manenti, quien ha puesto especial cariño en la decoración del establecimiento “para que parezca un salón cálido y acogedor”.

Seis variedades

“Siempre tuve la idea de montar algo de gastronomía argentina junto a mi marido y nos hemos especializado en milanesas. Queremos ser los mejores en ese plato y, ahora mismo, tenemos seis variedades con el nombre de seis provincias argentinas, cada una de ellas con los ingredientes típicos o que se cultivan en cada región”, indica la empresaria.

Así, las ‘top ventas’ son la Córdoba –jamón serrano, parmesano y rúcula–, Patagonia –con huevos fritos– y Buenos Aires –jamón cocido y aceitunas–, pero también cuentan con la Mendoza –champiñones y aceitunas negras–, la Salta –mozzarella, pimiento asado y salsa criolla– y la Santa Fe –tomates cherry, albahaca y pesto–.

La carta cambiará cada cierto tiempo, añadiendo más regiones y sabores argentinos. Su intención es poner en marcha la opción de reparto a domicilio, pero el día a día les ha ‘atropellado’.

“Hemos tenido muchísima gente, especialmente los fines de semana, y no hemos tenido tiempo. Tenemos disponible la opción para llevar pero pronto repartiremos”, apunta Ivana García, que encabeza un equipo de cuatro personas, cinco los fines de semana.

Buscan “ser los mejores” en este plato, que es “la comida que te prepara mamá o la abuela” en Argentina, comenta la hostelera

Esta es la primera incursión hostelera de este matrimonio, que tiene por objetivo descubrir al mundo las delicias elaboradas en Argentina. Por ello, como entrante obsequian al comensal con una empanada –uno de los picoteos favoritos en el país suramericano– y en su abanico de postres presentan la chocotorta, el ‘vigilante’ –queso con membrillo o dulce de batata–, flan con dulce de leche, alfajores y otras especialidades.

Ternera gallega

La ternera que utilizan en Milá “es gallega cien por cien”, destacan. “Buscamos en muchos sitios para encontrar la carne que queríamos, la que más se asemejase a nuestra carne argentina, y también tenemos la opción de pollo para quien lo desee”, indica García, quien asevera que una de las cosas que más echa de menos desde que vive en Galicia “son las ‘juntadas’ con la familia o los amigos alrededor de una mesa”.

Milá se sitúa en el número 6 del Paseo del Balneario y está abierto de martes a domingo y los horarios pueden consultarse en su cuenta de Instagram –@milalamilaneseria–. Las reservas y los pedidos para llevar están abiertos a través del número 626 210 930.