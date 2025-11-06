Corte de agua en Arteixo

Imagen de archivo de un grifo

El Ayuntamiento de Arteixo ha avisado a los vecinos de que el próximo martes, 11 de noviembre, de 09.00 a 11.00 horas, se procederá a realizar un corte de agua para realizar trabajos de mejora en la red general de abastecimiento.

Las calles afectadas por el corte serán la de Santiago de Compostela, Laracha, Ribadeo, Ferrol, Devesos y avenida de Nostián.

Desde el Gobierno local arteixán aconsejan a los vecinos que vigilen que no queda ningún grifo abierto para evitar pérdidas innecesarias de agua o incidencias en las instalaciones tras el restablecimiento del suministro. Además, recomiendan que no se usen electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas.