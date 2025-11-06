Mi cuenta

Arteixo

Corte de agua en Arteixo

Redacción
06/11/2025 14:42
Imagen de archivo de un grifo

El Ayuntamiento de Arteixo ha avisado a los vecinos de que el próximo martes, 11 de noviembre, de 09.00 a 11.00 horas, se procederá a realizar un corte de agua para realizar trabajos de mejora en la red general de abastecimiento.

Vista aérea de la estación de tratamiento de agua potable de A Telva

Espina & Delfín modernizará la ETAP de A Telva, infraestructura clave para el suministro de agua de A Coruña y su área metropolitana

Más información

Las calles afectadas por el corte serán la de Santiago de Compostela, Laracha, Ribadeo, Ferrol, Devesos y avenida de Nostián.

Desde el Gobierno local arteixán aconsejan a los vecinos que vigilen que no queda ningún grifo abierto para evitar pérdidas innecesarias de agua o incidencias en las instalaciones tras el restablecimiento del suministro. Además, recomiendan que no se usen electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas.

