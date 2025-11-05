La unidad móvil de donación de sangre estará en Arteixo los días 14 y 15

Unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangue CEDIDA

La Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) llevará su unidad móvil a Arteixo la semana que viene. El vehículo se ubicará en la entrada de la peatonal el viernes 14 de 09.45 a 14.15 y de 15.45 a 21.00 horas, mientras que el sábado 15 estará de 10.00 a 15.00 horas.

La ADOS es un organismo público dependiente de la Consellería de Sanidade y desplaza cada día diez unidades móviles por la comunidad, “na procura de doazóns de sangue que despois son procesadas e analizadas nas dependencias centrais”, explica. Además, está disponible un teléfono gratuito para dudas sobre la donación o la localización de las unidades: 900 100 828.

Según los datos de la ADOS, el municipio de Arteixo supera tanto la media comarcal como la gallega en lo relativo a donaciones de sangre. El pasado año se alcanzaron las 1.626 extracciones, lo que supone una tasa de 48 por cada mil habitantes y año y lo sitúa como el de mayor participación del área metropolitana, por encima de las medias provincial (43/1.000) y gallega (39/1.000).