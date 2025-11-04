Arteixo incrementa su oferta hostelera con un campamento turístico en el núcleo de Morás

El campamento se ubicará en las inmediaciones del iglesario de Morás CEDIDA

El municipio de Arteixo verá incrementada su oferta hostelera y de pernoctación con la construcción de un campamento turístico en el núcleo rural de Morás, en las inmediaciones del emblemático iglesario. La Xunta acaba de dar luz verde ambiental al proyecto que se ubicará sobre una parcela con una superficie total de casi 16.000 metros cuadrados.

Según fuentes del Gobierno autonómico, el proyecto se desarrollará sobre 5.210 metros de superficie y el campamento constará de cinco cabañas estables de madera dedicadas a alojamiento, además de otra dedicada a recepción y servicios. También incluye vías interiores, así como zonas verdes y estacionamiento.

Informe

Las mismas fuentes añaden que el informe de impacto ambiental, emitido por la Consellería de Medio Ambiente, concluye que no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno “sempre e cando se cumpra cos condicionantes fixados tanto no documento ambiental e na restante documentación analizada, como na propia resolución da Xunta”.

El documento fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a exposición pública, sin que se recibiese ningún escrito o alegación al respecto, al mismo tiempo que se sometió a consultas por parte de nueve organismos interesados.