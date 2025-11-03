Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Arteixo

La cena solidaria de la AECC en Arteixo repartirá más de 3.000 regalos entre sus asistentes

Noelia Díaz
Noelia Díaz
03/11/2025 14:09
Una edición anterior del evento
CEDIDA

La tradicional cena solidaria de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Arteixo, que este sábado 8 vivirá su edición número 24, repartirá más de 3.000 regalos entre sus asistentes, todos ellos donados por las empresas colaboradoras y que se sortearán esa noche.

“Todos los años agotamos las 800 entradas que ponemos a la venta, de hecho siempre tenemos una larga lista de espera con la gente que se queda sin ellas. La demanda total puede rondar las 1.100 personas. Creemos que se están haciendo las cosas bien porque cada vez nos cuesta menos movilizar a la gente, este año en una semana teníamos todo vendido, es una locura”, dice Estíbaliz López, presidenta de la Junta Local de la AECC en Arteixo.

Los artistas que apadrinarán la gala de este 2025 serán César Romero (cantante de la orquesta Cinema y presentador de la TVG), Irma Macías y Luis Pinto (Luar na Lubre), el doctor Manuel Viso “y aún puede haber alguna sorpresa más”, dice López.

“En Arteixo estamos seis personas en la directiva, pero contamos con muchos colaboradores, un equipazo. Entre todos, con mucha ilusión y cariño tratamos de aportar nuestro granito de arena en la lucha contra el cáncer. Los vecinos, el Ayuntamiento y las empresas de Arteixo están totalmente volcados con la causa y siempre están ahí para participar en todo lo que organizamos, esa es la mayor satisfacción”, añade la presidenta de la AECC en Arteixo. 

