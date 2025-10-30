Nexus Sabón se consolida como nuevo polo empresarial de A Coruña al ocupar el 60% de sus oficinas

Nexus Sabón Cedida

El parque empresarial Nexus Sabón afianza su posición como uno de los principales focos de actividad económica del área metropolitana de A Coruña. Su actual edificio de oficinas ronda el 60% de ocupación, confirmando la buena acogida de su propuesta entre empresas de diversos sectores y países.

El complejo, que cuenta con servicios complementarios como el supermercado Mercadona y una estación de servicio, tiene también un refuerzo atractivo como entorno empresarial. De hecho, el proyecto, promovido por StarcoProperty, comenzó su comercialización en 2022 para dar respuesta a la creciente demanda de espacios profesionales modernos y funcionales en el polígono de Sabón, formado por empresas nacionales e internacionales como, por ejemplo, Inditex.

Nexus Sabón, en la avenida de la Diputación, ofrece un entorno idóneo que combina la proximidad a la ciudad con conexiones con las principales infraestructuras aeroportuarias de la comarca, como el puerto exterior o el aeropuerto, así como con la red de transporte por carretera nacional e internacional.

Oficinas y locales comerciales

Nexus Sabón comercializa en la actualidad un edificio de oficinas y locales comerciales en régimen de alquiler y con superficies que se adaptan a las necesidades de cada proyecto empresarial: desde los 60m² hasta 1.100m² . Estos espacios suelen entregarse acondicionados y listos para su uso, aunque las empresas pueden personalizar sus oficinas a su gusto. Se trata de un modelo de alquiler estable y privado que apuesta por la independencia de cada empresa dentro de un entorno empresarial compartido.

“Son alquileres con vocación de permanencia. De hecho, las empresas que se han instalado aquí se han quedado y varias han crecido e incluso multiplicado su superficie dentro de Nexus Sabón”, explica el director ejecutivo de StarcoProperty, Gabriel Nieto.

En Nexus Sabón se encuentran actualmente una docena de empresas procedentes de diferentes puntos de España, Italia y Turquía, entre otros países. En concreto, se trata de Azik Noroeste, Derya Sahin, electrico.es, Fasac1955, Gildelasal, Global C&Q, Imprima, ISKO, Itelsis Group, Maldivinos, Manteco, Rielec-Clustag y SML. Son compañías del sector textil, tecnológico y servicios, aunque gracias a la versatilidad de las instalaciones el inmueble es apto para albergar cualquier actividad empresarial.

En la planta baja del edificio también hay dos locales comerciales, ideales para servicios de proximidad, como restauración o cafetería, que contribuyan a dar soporte a las empresas y trabajadores de Nexus Sabón, como ya está ocurriendo actualmente gracias al supermercado y la estación de servicio que se localizan en las inmediaciones de Nexus Sabón.

Eficiencia, sostenibilidad y bienestar

El inmueble, concebido bajo criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y bienestar laboral, dispone de zonas comunes ajardinadas, terraza con jardín vertical y un espacio habilitado para el estacionamiento de bicicletas. Además, también en régimen de alquiler, cuenta con 80 plazas de aparcamiento distribuidas en dos plantas, garantizando comodidad y accesibilidad para empresas y visitantes.

“Nuestro edificio de oficinas está enfocado a proporcionar espacios privados para la actividad empresarial, combinado con zonas comunes y de esparcimiento para el descanso y para el encuentro de empleados y profesionales”, relata Gabriel Nieto.

Nexus Sabón completa su oferta con tres parcelas adicionales destinadas a usos terciarios, reforzando su papel como nuevo referente en el ecosistema empresarial para toda la comarca de A Coruña.