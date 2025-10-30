Arteixo unifica el modelo de gestión de los complejos de piscinas del núcleo de Arteixo y de Meicende

Imagen de archivo de un pleno en Arteixo

El concello de Arteixo aprobó este jueves en pleno el inicio del trámite para cambiar el modelo de gestión del complejo de piscinas de Arteixo, que se rige por una concesión administrativa, y convertirlo en una prestación directa de servicios, lo que permitirá que el concello tenga mayor margen de decisión sobre el funcionamiento diario de la infraestructura y contribuirá a lograr un mayor equilibrio económico del servicio debido a los beneficios de implementar una economía de escala.

El complejo de piscinas de Meicende ya funciona bajo esta modalidad, que permite al concello una supervisión más eficaz de la calidad del servicio y la correcta utilización de los recursos públicos. El concello mantendrá igualmente los precios más bajos de la comarca coruñesa, como así lo demuestran los estudios económicos realizados, que sitúan los abonos de Arteixo como los más baratos que todos los ayuntamientos de la comarca coruñesa que tienen piscinas públicas como son A Coruña, Oleiros, Culleredo o Sada. Arteixo también es el municipio de la comarca coruñesa con más metros cuadrados de lámina de agua de piscina por habitante.

Tras la aprobación en pleno, el concello sacará los próximos meses un concurso público abierto para contratar a una empresa que preste el servicio de manera directa en el complejo de Arteixo y no en régimen de concesión como hasta ahora. Actualmente en el complejo de Arteixo hay 5.956 abonados y en el complejo de Meicende 2.868.

Aprobación de adenda al convenio de la Diputación sobre Sabón

El pleno también aprobó una modificación del convenio que en su día firmaron Diputación y concello como parte del acuerdo del traspaso administrativo que se produjo del polígono de Sabón, que antes dependía de la Diputación y desde hace años depende administrativamente del municipio.

El convenio recogía diversas mejoras en el polígono de Sabón que eran cofinanciadas por ambas administraciones, y esta adenda permitirá la colaboración entre las dos administraciones para financiar la construcción de dos nuevas sendas peatonales en las que también se añadirá carril-bici en el polígono de Sabón, una recorrerá la avenida da Praia (1,1 millones de euros de presupuesto) y otra en la avenida do Embalse (670.000 euros). Se plantean sendas naturales entre árboles para aproximarse lo más posible al embalse do Rexedoiro, acondicionando esos espacios como zona de ocio. Se cubrirán la mayor parte de las cunetas actuales existentes para evitar caídas y por seguridad. Para dichas pluviales se entierra un tubo en la zona de la actual cuneta y se colocan sumideros. Con estas dos propuestas se pretende crear unas áreas más humanizadas y urbanas y potenciar la movilidad alternativa peatonal.

El diseño y aumento de estos espacios peatonales se logra sin reducir el número de plazas de aparcamiento que se disponen en la actualidad, incluso ampliando el número de plazas de aparcamiento en la zona más próxima a la playa. En el acceso a la playa, se aumenta la plataforma para los vehículos y se mejora el acceso peatonal.