El PSOE de Arteixo pide al PP que reactive el proyecto de la "Casa das Artes" pendiente desde 2018

Ubicación del proyecto "Casa das Artes" en Arteixo Cedida

El Grupo Municipal Socialista de Arteixo presentará en el pleno de octubre una moción para que el gobierno local del Partido Popular retome el proyecto de la “Casa das Artes”, una infraestructura cultural comprometida con el PSOE en 2018 y recogida también en el programa electoral del PP, pero que seis años después continúa sin ejecutarse.

El portavoz socialista, Martín Seco, recuerda que el proyecto fue fruto de un acuerdo con el grupo de gobierno durante la aprobación de una modificación de crédito que incluía la creación de este nuevo espacio cultural. El objetivo era descongestionar el actual Centro Cívico y ampliar las instalaciones de la Escuela Municipal de Música, incorporando nuevas disciplinas como danza, teatro o expresión corporal.

La propuesta del PSOE de 2019 vinculaba la actuación a la reforma interior de la Unidad de Actuación 5, “un ámbito que cuenta con una parcela de uso dotacional idónea para esta infraestructura”. El documento contemplaba además la construcción de un aparcamiento subterráneo, con el fin de mejorar la movilidad, facilitar el acceso y apoyar la actividad comercial y hostelera del centro urbano.

“El PP pasó de pactar con nosotros la construcción de la Casa de las Artes y prometerla públicamente en la campaña electoral de 2019 a olvidarse por completo de ella”, denuncia Martín Seco, quien subraya que “la comunidad cultural de Arteixo necesita nuevos espacios y recursos que respondan a su vitalidad y talento”.

Los socialistas destacan que la Consellería de Medio Ambiente ha dado ya luz verde al proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 5, por lo que consideran que este es el momento idóneo para avanzar en la ejecución del proyecto cultural, dando cumplimiento tanto al acuerdo plenario de 2018 como al compromiso electoral adquirido por el PP.

“Arteixo merece una infraestructura cultural a la altura de su dinamismo y de su gente. Lo que no puede seguir ocurriendo es que proyectos pactados como este queden olvidados en un cajón mientras el municipio continúa sin espacios adecuados para la creación y la formación artística”, añade Seco.

La moción presentada por el PSOE insta al gobierno local a cumplir el acuerdo plenario y a poner en marcha el proyecto de la Casa de las Artes, evaluando además la viabilidad de un aparcamiento subterráneo en la misma zona, aprovechando el desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación 5.