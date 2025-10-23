Arteixo presenta un nuevo cuaderno didáctico para divulgar su cultura marinera

La libreta educativa y divulgativa está creada para acercar el patrimonio marinero de Arteixo Cedida

El Museo do Mar de Sorrizo acaba de presentar el “Caderno Mar de Sorrizo”, una libreta educativa y divulgativa creada para acercar el patrimonio marinero de Arteixo a la ciudadanía de una forma participativa, amena y creativa.

El cuaderno, disponible ya para las personas que participen en las actividades del museo, propone actividades, curiosidades y ejercicios creativos en torno a la cultura marinera, los ecosistemas costeros y la historia del litoral arteixán, fomentando el aprendizaje a través del juego y la exploración.

La iniciativa forma parte del proyecto Mar de Sorrizo, impulsado por el Concello de Arteixo y financiado mediante las ayudas del GALP Golfo Ártabro Sur, con la colaboración de la Consellería do Mar y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

“Caderno Mar de Sorrizo” Cedida

Con esta nueva herramienta didáctica, el Museo do Mar de Sorrizo refuerza su compromiso con la divulgación, la educación y la participación ciudadana, ofreciendo a las personas visitantes un recurso que invita a conocer y valorar el mar que da identidad al territorio.

El “Caderno Mar de Sorrizo” se entregará de forma gratuita a todas las personas que participen en las actividades del proyecto, que se desarrollan a lo largo del año en diferentes formatos: talleres, rutas interpretativas, exposiciones y propuestas culturales vinculadas al mar y a su gente.