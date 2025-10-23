Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Arteixo presenta un nuevo cuaderno didáctico para divulgar su cultura marinera

Redacción
23/10/2025 13:34
Museo do Mar de Sorrizo
La libreta educativa y divulgativa está creada para acercar el patrimonio marinero de Arteixo
Cedida

El Museo do Mar de Sorrizo acaba de presentar el “Caderno Mar de Sorrizo”, una libreta educativa y divulgativa creada para acercar el patrimonio marinero de Arteixo a la ciudadanía de una forma participativa, amena y creativa. 

El cuaderno, disponible ya para las personas que participen en las actividades del museo, propone actividades, curiosidades y ejercicios creativos en torno a la cultura marinera, los ecosistemas costeros y la historia del litoral arteixán, fomentando el aprendizaje a través del juego y la exploración. 

La iniciativa forma parte del proyecto Mar de Sorrizo, impulsado por el Concello de Arteixo y financiado mediante las ayudas del GALP Golfo Ártabro Sur, con la colaboración de la Consellería do Mar y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). 

Museo do Mar de Sorrizo
“Caderno Mar de Sorrizo”
Cedida

Con esta nueva herramienta didáctica, el Museo do Mar de Sorrizo refuerza su compromiso con la divulgación, la educación y la participación ciudadana, ofreciendo a las personas visitantes un recurso que invita a conocer y valorar el mar que da identidad al territorio. 

El “Caderno Mar de Sorrizo” se entregará de forma gratuita a todas las personas que participen en las actividades del proyecto, que se desarrollan a lo largo del año en diferentes formatos: talleres, rutas interpretativas, exposiciones y propuestas culturales vinculadas al mar y a su gente.

Te puede interesar

Antonio Tejero

Fallece Antonio Tejero, el teniente coronel que protagonizó el 23-F
Redacción
Obelisco y hotel Palace entre 1929 y 1939

Cuando el Obelisco de A Coruña marcaba dos horas
Andrea López Ramos
El mal tiempo no frenó a los bañistas en Riazor

Las lluvias van y vienen: así será el tiempo en A Coruña los próximos días
Andrea Gestal
Música tradicional en Culleredo

La música y la tradición serán las protagonistas este fin de semana en Culleredo
Redacción