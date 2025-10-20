Los vecinos urgen medidas tras dos nuevos accidentes en Pastoriza

Accidente Pastoriza Cedida

Dos nuevas salidas de vía en Pastoriza. Así lo denuncia Arteixo Futuro que insiste en que, si bien se saldaron sin daños personales graves, sí "evidencian a perigosidade deste tramo en canto existe certa auga na calzada ou condicións de pouca visibilidade".

Estos siniestros se registran solo un mes después del accidente mortal en el mismo kilómetro "sen que a veciñanza do núcleo ou a cidadanía en xeral percibira mudanzas ou actuacións das administracións públicas".

En este sentido, el colectivo advierte de la necesidad de una estrategia para ampliar la seguridad vial en esta travesía, tanto para el tráfico rodado como para los peatones, "que poderían ser arrolados en calquera momento á vista dos sucesos que se veñen producindo".

Como primer paso, reclaman un incremento de la vigilancia a través de "controis aleatorios, cuxa actuación pode contribuir a disuadir de coller a baixada con maior velocidade, así como a instalación de badéns reductores, para advertir xa da perigosidade deste tramo".

Para Arteixo Futuro, los cuatro accidentes registrados en menos de tres meses, uno de ellos con víctimas, "debería facer reflexionar tanto a Concello de Arteixo como á Deputación da Coruña, cooperando na resolución destas eivas".