Castelao es el invitado más especial en la víspera de las bodas de plata de la Feira Histórica arteixana

La feria se celebra en el entorno del paseo fluvial y del Balneario Javier Alborés

No es preciso que llegue el gran momento, la celebración ya puede comenzar la víspera. A esa conclusión debieron de llegar los responsables de la organización de Feira Histórica Arteixo 1900 que no han querido esperar a las bodas de plata del evento, que tendrá lugar en 2026, para ‘invitar’ a una destacada personalidad. No es otro que Daniel Rodríguez Castelao.

El evento abrió ayer sus puertas al público, durante todo este fin de semana, fiel a la tradición, transformando el paseo fluvial y las plazas del entorno del Balneario en un ‘retrato vivo da Galicia de comezos de século’.

Esta edición que, como viene siendo habitual dispone de un Punto Violeta para evitar las agresiones machistas, está dedicada a ‘Cousas de Aldea’ y, coincidiendo con el Ano Castelao y el septuagésimo quinto aniversario del fallecimiento del insigne galleguista se le rinde un homenaje a su figura.

Y se lleva a cabo con la obra ‘Cousas’ como hilo conductor para una programación que intenta recrear el espíritu de la Galicia rural y popular.

“O evento quere facer sentir ao visitante como se camiñase por un mercado de antano, con tabernas, artesás e escenas da vida sinxela da época”, indican desde la organización, al tiempo que aseguran que el objetivo es transformar la feria en un escenario vivo que recupera la memoria colectiva y pone en valor las raíces culturales colectivas.

Según fuentes municipales, la vinculación de Castelao con Arteixo se manifiesta a través de figuras y lugares como Picadillo y el pazo de Anzobre; el clérigo y escritor Antonio Rey Soto (quién caso al caricaturista rianxeiro con Virxinia Pereira) o la relación que mantuvo con Caión.

Actividades destacadas

Entre las actividades destacadas de las que pueden disfrutar los visitantes a lo largo de estos días figuran el taller infantil ‘Estampas de Castelao’, el mercado tradicional ampliado este año hasta Ponte do Ba, los espacios gastronómicos del Furancho dos Baños y la Taberna de Picallo. También son dignas de contemplación o participación las denominadas ‘Aldeadas’. Se trata de unas olimpiadas aldeanas con pruebas tradicionales. Como no podría ser de otro modo hay música, teatro, pasacalles y la cena-baile 1900.

Por su parte, el programa de hoy contempla el tradicional ‘paseillo’ por la feria de un grupo formado por miembros de la corporación municipal encabezada, se espera, por el propio alcalde, Carlos Calvelo. Está previsto que el acto se inicie a las doce del mediodía. Siempre y cuando el tiempo lo permita. La organización avisa de que diversos eventos cambiarán de ubicación si llueve.