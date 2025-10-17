Arteixo se integra en una red con otros seis municipios europeos

Vista de Morás, en Arteixo Archivo El Ideal Gallego

Arteixo acaba de ser aceptado en el organismo europeo de transferencia de conocimiento denominado Urbact, una organización de la Unión Europea que agrupa hasta 25 redes de municipios europeos que persiguen la creación de acciones participativas para una gestión basada en el conocimiento.

La red de Arteixo está liderada por la ciudad de Perugia (Italia) y está integrada, además de por Arteixo (España), por Sofía (Bulgaria), Veszprém (Hungría), Monaghan (Irlanda), Valongo (Portugal), y Chernivtsi (Ucrania).

El Concello de Arteixo acaba de ser admitido como socio de Urbact tras haber sido aprobada su candidatura hace unos días por la comisión de estas redes de municipios.

La red de Arteixo ya tiene 900.000 euros de fondos europeos para iniciar sus actividades de coordinación y transferencia de buenas prácticas en la gestión de ayuntamientos.

La integración en esta red de municipios europeos permitirá a Arteixo un acceso más directo a las experiencias ya realizadas y a los proyectos ya en marcha de otros municipios europeos que son financiados por fondos comunitarios, lo que abre a Arteixo una ventana a través de la que puede conocer qué soluciones innovadoras se están aplicando en otros ayuntamientos europeos.

Concretamente, esta red de conocimiento está especializada en la gestión de las zonas verdes urbanas, la creación de infraestructuras verdes o en temas de movilidad.

Las redes comenzarán su andadura el 1 de noviembre de 2025 y concluirán el proceso de transferencia el 30 de abril de 2028.

Las 25 redes de transferencia Urbact reúnen a 181 socios de 28 países, de los cuales el 90 % son ciudades muy pequeñas, pequeñas y medianas.

De los 181 socios de las nuevas redes, 116 (64 %) son nuevos en Urbact IV.

En términos de representación geográfica, el mayor número de socios procede de Portugal e Italia (19 cada uno), España (17), Grecia y Ucrania (catorce cada uno).

Este reconocimiento sirve a Arteixo para profundizar en sus proyectos de innovación y facilita su acceso a nuevos fondos europeos.