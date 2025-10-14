Arteixo otorga al Cetim durante 50 años una parcela en Morás para proyectos de innovación

Arteixo acaba de formalizar la concesión de una parcela destinada a equipamientos en el polígono de Morás a favor de la Fundación Cetim, con el objetivo de que esta entidad desarrolle proyectos de innovación y economía circular en el municipio. La finca está situada en la Rúa Pedra Ácima y tiene una superficie de 6.591 metros cuadrados.

La cesión será efectiva durante 50 años y servirá para instalar un centro tecnológico "que trabaje en colaboración con diferentes empresas y con el Ayuntamiento en acciones de formación, sensibilización, programas de mentorización y transferencia de conocimiento".

También desarrollará actividades de concienciación ambiental en colaboración con el municipio, especialmente dirigidas a mejorar el sistema de recogida de residuos, el tratamiento de aguas y en potenciar las actividades que ya se realizan en el Espacio Municipal Ecolóxico que existe en Monticaño (Pastoriza).

El PP acusa a Rioboo de boicotear el consenso político sobre La Cros Más información