Publicada en el DOG la delimitación del ámbito Baiuca-Penouqueira en Arteixo para construir 160 viviendas

La resolución recoge la aprobación de la delimitación del ámbito de actuación identificado en el planteamiento general como UA 44

Redacción
13/10/2025 15:10
La Xunta de Galicia ha publicado en el Diario Oficial de Galicia la delimitación del ámbito de A Baiuca-Penouqueira para desarollar suelo residencial, donde se podrán construir 160 viviendas.

Según explican en un comunicado, la resolución recoge la aprobación de la delimitación del ámbito de actuación identificado en el planteamiento general como UA 44, A Penouqueira, A Baiuca, situado sobre la ladera del Monte Penouqueira, a la altura del lugar de As Carballas y con acceso desde la travesía de Arteixo, que será objeto de transformación urbanística para la creación de suelo destinado mayoritariamente a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en Pontevedra.

Indican que estos proyectos se enmarcan en la Estratexia Galega de Solo Residencial que tiene en marcha la Xunta, con el objetivo de desarrollar suelo en el que facilitar la construcción de 25.000 viviendas en Galicia, 20.000 protegidas y 5.000 libres.

Recuerdan además que están en redacción los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) para desarrollar, además del de Arteixo, otros seis ámbitos en Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo, A Coruña y Santiago, en los que construir 15.000 viviendas.

Apuntan también que la Xunta acaba de adjudicar los contratos de redacción de los PIA en Vilagarcía y Ramón Nieto en Vigo para desarrollar solo donde se estima que se podrán construir alrededor de 1.800 viviendas.

