El PSOE de Arteixo reclama iluminación en la calle Touriñana
El grupo municipal del Partido Socialista de Arteixo denuncia las "múltiples queixas" recibidas por parte de los vecinos de la calle Touriñana, en Meicende, debido a la falta de iluminación en la zona.
"Despois de padecer a inseguridade provocada polas actividades delituosas que se realizaban no edificio recentemente derrubado polo Concello, e o corte da vía, levan dous meses sen iluminación pública, o que obriga aos veciños e veciñas a chegar aos seus portais coa lanterna do móbil para evitar accidentes", alega el portavoz local, Martín Seco.
Los socialistas reclaman “unha solución urxente para a veciñanza desta rúa, que debe poder acceder ás súas vivendas con normalidade a pesar das obras que se están a realizar”, y reclaman "unha vez máis" al Gobierno local que “aproveite o solar baleiro para dotar de servizos ao barrio do Petón” o que se ceda al Instituto Galego de Vivenda e Solo mediante un acuerdo que permita construir viviendas a precios razonables.