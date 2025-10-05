Grupo Sesé creará una plataforma de contenedores marítimos en Arteixo

Zona del polígono de Morás, en Arteixo, en la que se desarrollará el proyecto de Grupo Sesé - Patricia G. Fraga

Grupo Sesé, una destacada empresa aragonesa dedicada a la logística y al transporte, desembarca en el polígono de Morás, en Arteixo. Lo hace con un proyecto para crear una plataforma destinada al almacenaje de contenedores marítimos.

El Ayuntamiento de Arteixo ha concedido una licencia de obra a esta compañía para realizar trabajos de acondicionamiento y urbanización de dos parcelas que suman una superficie de 5.166 metros cuadrados.

Características

La documentación presentada por la firma a la Administración local revela que la obra servirá para habilitar una “parcela destinada a plataforma de contenedores marítimos” que incluye la ejecución de una pequeña edificación de 86,7 metros cuadrados que tendrá dos alturas, un bajo y una primera planta. El presupuesto material de obra presentado por esta empresa es de 650.753 euros.

Esta iniciativa de Grupo Sesé se desarrollará en la calle Pedras Miúdas. En concreto, en las parcelas J-10a tJ-10b del polígono de Morás, según recoge la resolución en la que el Gobierno local ha otorgado la licencia.

Esta firma del sector del transporte empezó la tramitación administrativa del proyecto el pasado mes de abril, cuando remitió una solicitud de licencia de obra mayor al Ayuntamiento arteixán, acompañada de la propuesta técnica, un estudio geotécnico y el justificante de haber pagado el impuesto de obras (Icio). Los técnicos municipales elaboraron diversos informes sobre la actuación y dieron su visto bueno. Ahora, esta compañía ya tiene luz verde para poner en marcha los trabajos.

Grupo Sesé es una de las principales compañías logísticas de España. Con sede en Zaragoza y presencia en más de 20 países, esta empresa familiar ha evolucionado desde sus inicios hasta llegar a la posición que ocupa en la actualidad en el sector del transporte y la logística integral.

Más empresas

El parque empresarial de Morás ha cogido fuerza en los últimos años tras bastante tiempo parado. Después de que Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, anunciase que su nueva fábrica, que garantiza su expansión futura, se ubicaría en este recinto, otras firmas siguieron el mismo camino.

El pasado mes de julio se hizo público que Amper, Auxiembal, Grupo Sesé y Progando habían obtenido la licencia de obra para desarrollar diversos proyectos. Estas compañías habían adquirido suelo en el recinto industrial y este año decidieron activar las correspondientes iniciativas para construir sus nuevas instalaciones.