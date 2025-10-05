El odio apagó la vida de Francisco Miguel cuando la noche tiñó Pastoriza

El artista, ‘paseado’ en 1936, descansa desde el 29 de septiembre en San Amaro - Patricia G. Fraga

Xoán Ramón Fernández Alonso, pocos días antes de regresar por primera vez a Galicia después de su marcha al exilio mexicano tras la guerra civil, recibe una carta fechada el 12 de noviembre de 1999 en la que se ofrecen detalles del asesinato de su padre y quien la firma asegura que en aquella fatídico día se encontraba en el lugar de los hechos. Aporta nombres de los “paseadores” y de la tensión que se vivió durante aquellas jornadas de agosto de 1936.

“Me habría gustado mucho charlar con ustedes y llevarlos al lugar de dos casitas de labradores llamadas Do Couto, en Pastoriza donde con pistola (…) los inocentes, artistas, intelectuales, maestros y personas de ideales humanistas serían ‘paseados’ de madrugada por sus asesinos. (…) En el caso de vuestro padre su ‘paseador’ fue Martín Vieitez y justo fue la madrugada que cita vuesta madre (Syra Alonso)”, señala este informante al tiempo que asegura que el asesinato lo dejó tan marcado que “desde entonces me cuide mucho de mantener la mente fresca para que el día de mañana se hiciese justicia”.

El redactor de la misiva, que dice contar con 17 años cuando se produjo el fusilamiento de Francisco Miguel, también ofrece detalles sobre la existencia del “paseador” y de su triste final alcoholizado y humillado por sus vecinos y allegados, toda vez que las autoridades franquistas le retiraron el ‘poder’ de portar armas. Unas autoridades a las que este hombre responsabiliza de las matanzas. “En el fondo fue más asesina porque de día y de noche procedía a la detención de personas liberales republicanas, después facilitaba armas, munición y vidas, hombres y mujeres para acabar con ellos. Después de días con trato infamante metidos entre caballos en una cuadra”, añade.

“¡Fueron los caballos más humanistas que los humanos! Podréis recordar siempre y con certeza de que vuestro padre vio en los caballos un alivio en aquella incertidumbre y sufrimiento”, apostilla.

Según el informante, cuyo hermano tuvo contactos con artistas como Luis Seoane, Luis Huici y familiares directos de Pucho Boedo, los restos de Francisco Miguel debieron llegar al lugar de Bértoa, en Carballo, en camioneta “al día siguiente o de días de exposición de los muertos”.

“Siempre creí que la noticia del mexicano asesinado en O Couto de Pastoriza llegaría a vuestras familias, y a vosotros pequeños, como llegó a través de las vendedoras de hortalizas de Bens a los familiares de Luis Huici. Todavía a esto llegó el engaño de privar ver a su marido muerto a vuestra madre”, concluye.

Sea cierto este relato de que Francisco Miguel nunca llegó vivo a Carballo, municipio en el que sus restos fueron exhumados en 2023 con los de otras tres víctimas más (Juan Boedo Pardo, Pedro Pinilla Calvete y Andrés Pinilla Fraga), sobre lo que no existe ya duda alguna es que desde el pasado lunes, 29 de septiembre, ocupa un lugar de privilegio en el cementerio de San Amaro.

Francisco Miguel nació en 1897 en A Coruña. Fue pintor, ilustrador, crítico de arte y librero. Su trayectoria estuvo vinculada a la vida cultural de la ciudad, pero también a los movimientos artísticos europeos y americanos. Y es que entre 1921 y 1923, residió en París, en Cuba y en México, lugares donde mantuvo relación con figuras tales como Diego Rivera.