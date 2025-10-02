Una óptica de Arteixo regala las mejores vistas: escaparates de concurso

El personal de Balneario Visión, junto a su último escaparate - CARLOTA BLANCO

Balneario Visión lleva en Arteixo desde 1998. Es uno de los negocios históricos del casco urbano y, desde hace unos años, un referente en cuanto a escaparates vistosos y originales, algo que ya se ha convertido en sello de identidad.

Susana Cabanas, su propietaria, explica que siempre le gustó dar un toque diferente a su tienda: "Queremos que la gente se pare y nos tengan presentes. Normalmente en el escaparate de una óptica te paras porque te gustan las gafas o necesitas unas, así que nosotras pretendemos que quien pase por la avenida del Balneario se quede un rato más mirando".

Escaparate navideño en Balneario Visión - CEDIDA

Dado que en dos semanas se celebrará la Feira Histórica 1900 en Arteixo, el negocio luce ya unos trajes de época, panderetas y un sombrero 'sancosmeiro'. "Hace nada tuvimos el escaparate de la vuelta al cole y había niños haciéndose fotos con los muñecos que pusimos, los Labubu", cuenta Cabanas, que añade que cada época del año tiene su vitrina: Halloween, Navidad, Carnaval, el verano...

También hacen colaboraciones con otros comercios para realizar sus 'obras de arte' y por eso en este local no es raro encontrar gafas mezcladas con todo tipo de objetos. "Hace poco pusimos zapatos muy coloridos de la marca De Flores y Floreros", explica la dueña de Balneario Visión.

Detalle de escaparate colaborativo con De Flores y Floreros - CEDIDA

El mimo y cuidado a la hora de colocar la tienda es una de las banderas de Susana Cabanas y su equipo, quienes destacan el "esfuerzo y compromiso del comercio local". "Somos parte de la identidad del pueblo y ofrecemos seguridad, trato cercano y calidad. Hay que dar valor al tejido comercial porque ayuda a que venga gente a Arteixo", concluye Cabanas.