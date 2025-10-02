Una óptica de Arteixo regala las mejores vistas: escaparates de concurso
Balneario Visión lleva en Arteixo desde 1998. Es uno de los negocios históricos del casco urbano y, desde hace unos años, un referente en cuanto a escaparates vistosos y originales, algo que ya se ha convertido en sello de identidad.
Susana Cabanas, su propietaria, explica que siempre le gustó dar un toque diferente a su tienda: "Queremos que la gente se pare y nos tengan presentes. Normalmente en el escaparate de una óptica te paras porque te gustan las gafas o necesitas unas, así que nosotras pretendemos que quien pase por la avenida del Balneario se quede un rato más mirando".
Dado que en dos semanas se celebrará la Feira Histórica 1900 en Arteixo, el negocio luce ya unos trajes de época, panderetas y un sombrero 'sancosmeiro'. "Hace nada tuvimos el escaparate de la vuelta al cole y había niños haciéndose fotos con los muñecos que pusimos, los Labubu", cuenta Cabanas, que añade que cada época del año tiene su vitrina: Halloween, Navidad, Carnaval, el verano...
También hacen colaboraciones con otros comercios para realizar sus 'obras de arte' y por eso en este local no es raro encontrar gafas mezcladas con todo tipo de objetos. "Hace poco pusimos zapatos muy coloridos de la marca De Flores y Floreros", explica la dueña de Balneario Visión.
El mimo y cuidado a la hora de colocar la tienda es una de las banderas de Susana Cabanas y su equipo, quienes destacan el "esfuerzo y compromiso del comercio local". "Somos parte de la identidad del pueblo y ofrecemos seguridad, trato cercano y calidad. Hay que dar valor al tejido comercial porque ayuda a que venga gente a Arteixo", concluye Cabanas.