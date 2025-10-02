La Feira Histórica de Arteixo tendrá sus primeras Olimpiadas

Participantes en la Feira 1900 de Arteixo de 2024 - JAVIER ALBORÉS

La Feira Histórica 1900 de Arteixo, que tendrá lugar del 17 al 19 de octubre, contará con sus primeras Olimpiadas o, como las denominan, 'Aldeadas'. Unos juegos rurales en las que varios equipos vecinales competirán de forma lúdica en pruebas de fuerza, habilidad y destreza como lanzar el marco, transportar lecheras, tirar de la cuerda y otras.

Serán el día 18 a las 17.30 horas y los ganadores se llevarán un premio "que se desvelará nos próximos días", explica el Ayuntamiento. La inscripción para participar en las Aldeadas estará abierta del 6 al 12 de octubre para equipos de 4 a 6 personas, siendo un requisito indispensable que todos sean mayores de edad.

Cartel de la Feira Histórica Arteixo 1900 - CEDIDA

La organización de esta actividad, asumida por el Centro Comercial Aberto de Arteixo en colaboración con el Gobierno local, subraya la importancia de la etiqueta: todos deberán acudir vestidos a la moda de la aldea en 1900.

Los interesados deben formalizar su participación a través del formulario de inscripción, indicando un nombre de equipo y los datos de sus integrantes en la web https://xestion.ccaarteixo.com/.

La feria Arteixo 1900 convierte cada año al municipio en un escenario de época que traslada al visitante a la vida gallega de comienzos del siglo pasado. "Unha cita que mestura tradición, gastronomía e convivencia onde non poden faltar a música, o teatro e actividades de todo tipo para un público interxeracional", recuerda el Ayuntamiento.

