Arteixo

El PSOE reclama la eliminación de la simbología franquista en lavaderos de Suevos y Loureda

Redacción
02/10/2025 11:46
Placa en un lavadero de Suevos
Placa en un lavadero de Suevos - CEDIDA

El grupo municipal del PSdG-PSOE de Arteixo reclamó en el pleno la eliminación de la simbología franquista que todavía permanece visible en fuentes y lavaderos públicos de Suevos y Loureda, para cumplir con la Ley de Memoria Democrática

El portavoz socialista, Martín Seco, recuerda que la ley obliga a las administraciones locales a retirar este tipo de elementos “que exaltan a ditadura e a sublevación militar, e que deben desaparecer dos espazos públicos por respecto á memoria e á convivencia democrática”.

Afean al Ejecutivo local del PP la respuesta que dio en la sesión plenaria, comparando “a proposta socialista coa posibilidade de eliminar tamén as pagas extras de verán, as presas hidráulicas construídas ao longo do período franquista ou mesmo o seguro de enfermidade”, una intervención que el PSOE califica de “inadmisible por banalizar unha cuestión tan seria como a reparación da memoria democrática”. 

“É inaudito que o PP se permita ridiculizar unha lei aprobada nas Cortes Xerais e que é de obrigado cumprimento para todos os concellos”, dice Seco, quien insiste en que los símbolos franquistas “non poden seguir expostos en espazos públicos, e moito menos ser obxecto de burla por parte de quen ten a responsabilidade de gobernar este municipio”.

