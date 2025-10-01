Mi cuenta

Arteixo

Vuelven los bailes a Meicende

Redacción
01/10/2025 13:22
Centro sociocultural de Meicende
Centro sociocultural de Meicende - ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El centro sociocultural de Meicende inaugura una nueva temporada de bailes de mayores este sábado, día 4 de octubre. Será de 17.00 a 20.00 horas y la sesión estará amenizada por Martín Carrión, explica el Ayuntamiento de Arteixo.

La actividad forma parte del programa de actividades del departamento de Servicios Sociales, que buscan combinar ocio con hábitos saludables entre la población, especialmente la de mayor edad.

El Ayuntamiento también promueve los bailes de mayores en los locales sociales de A Baiuca, O Froxel y Pastoriza, entre otros.

