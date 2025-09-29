Arteixo cede terreno gratuito en Vilarrodís a la Xunta para que construya vivienda pública protegida

El núcleo urbano de Vilarrodís es uno de los más poblados del municipio - Archivo

El Ayuntamiento de Arteixo cede terreno gratuito en el núcleo urbano de Vilarrodís para que la Xunta construya vivienda pública protegida. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en su edición de ayer, publica que la Concejalía de Contratación, gestionada por la concejala Patricia Amado Varela, decretó la cesión gratuita a la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia de una parcela, ubicada en la Unidad de Actuación (UA)-43, para la construcción de viviendas de promoción pública “dentro da estratexia galega de solo urbano”.

Según el mencionado boletín, el solar cuenta con una superficie de 380 metros cuadrados y se sitúa en las inmediaciones de la rúa Aguceira de Vilarrodís. El expediente permanecerá a exposición pública, en la sede electrónica del Ayuntamiento y en el tablero de anuncios municipal, con el objetivo de que los interesados puedan presentar alegaciones y reclamaciones en el plazo de veinte días hábiles a contar al día siguiente de su publicación en el BOP.

La Sareb posee 16 inmuebles

La cesión del terreno se hizo pública el mismo día que la plataforma vecinal Arteixo Futuro planteó la cesión de los 16 inmuebles del municipio que la Sareb mantiene en su poder para que se incorporen al patrimonio público y poder ponerlos en funcionamiento como viviendas de alquiler para personas demandantes.

“O rexistro único de demandantes de vivenda ten, só en Arteixo, 165 persoas inscritas, polo que existe unha verdadeira urxencia para dotar a estas familias, mocidade e mesmo maiores dun fogar digno a un prezo axeitado. Con esta proposta poderíase cubrir a curto prazo o 10% desta demanda, que se podería complementar cun plan municipal de vivenda que asuma arranxos, cubra o seguro de impago ou apoie os propietarios particulares a por en marcha pisos baleiros para cubrir a demanda actual no municipio”, apuntan fuentes de la entidad.

Arteixo Futuro también asegura que en el municipio hay 3.500 viviendas vacías “mentras que as principais plataformas web de compravenda e alugueiro apenas ofertan unhas ducias de inmobles e a uns prezos inaccesibles para moitas persoas que mesmo saen de cidades como A Coruña na procura de prezos asequibles”.

Seiscientos euros mensuales

Asimismo, denuncia, que actualmente es muy complicado acceder a un alquiler inferior a los 600 euros mensuales y que las ofertas por debajo de ese precio proponen residir en espacios inferiores a los cuarenta metros cuadrados y fuera del núcleo principal del municipio.

Arteixo Futuro indica que hasta la fecha no ha recibido respuesta de las administraciones públicas competentes a sus propuestas y reclama al Gobierno local, presidido por Carlos Calvelo, la declaración del municipio como ‘zona tensionada residencial’.