Incautan en A Coruña a una banda de traficantes una cifra récord de recibos de sorteos

Intervencion policialJavier Albores

Durante la operación Roble, realiza este mismo mes, la Policía Nacional desarticuló una banda de narcotraficantes en Arteixo, se hizo con seis kilos de cocaína y, lo más llamativo de todo, cerca de cien billetes de sorteos y juegos. Era, evidentemente, la forma de blanquear sus ingresos que estaba utilizando la organización y, aunque no es nuevo usar billetes de Lotería para blanquear las ganancias ilegales, la Policía Nacional reconoce que nunca lo había visto a tan gran escala en A Coruña.

“Es una operativa relativamente común, que encima, con lo fácil que es realizar opuestas vía online, se usa bastante”; explican fuentes policiales. El más clásico es el tema de premios de Loterías, sobre todo los más grandes. Lo que suelen hacer es ponerse en contacto con el ganador de la lotería. “Porque te llega la información, porque tienes un contacto”, explica un investigador.

El ganador de un premio es relativamente fácil de localizar sobre todo en poblaciones más pequeñas. “Por ejemplo, si cae en Culleredo, el 70% del pueblo sabe a quién es. Entonces te pones en contacto con él y se lo intentas comprar”, explican. Para hacerlo más jugoso le ofrecen más dinero del premio. Por ejemplo, si le han tocado 200.000 euros, los traficantes le ofrecen 250.000. Ellos le entregan el dinero negro y el ganador les da a cambio el billete de Lotería. “Así, de repente, aunque pierda 50.000 puede cobrar 200.000 euros y justificarlo”, aclara el agente.

El problema lo tiene ahora el ganador del premio de Lotería que ha hecho el trato. Es 50.000 euros más rico, pero no puede ingresarlo sin levantar las sospechas de Hacienda. “No puedes comprarte un coche, no puedes comprarte nada, porque no se permite el pago en efectivo de más de mil euros”, recuerdan.

A media escala

Por supuesto, este método tiene sus limitaciones, y no permite blanquear el dinero a gran escala. Así que no lo usan los grandes traficantes, sino más bien los grupos de tamaño medio, como el que estaba operando en Arteixo. Cuando se gana millones de euros gracias a la droga es necesario crear un entramado complejo de sociedades pantalla para poder limpiar todo ese dinero. “Esto es para un escalón intermedio, .para una persona que está obteniendo beneficios de miles o de decenas de miles de euros”, comentan las fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional.

La limitación del sistema es lo difícil que es localizar a los ganadores de los premios. “Tienes que tener contactos para encontrarlos y luego tienes que negociar con ellos para obtener solo cien o doscientos mil euros”, explica.

Abogados, empleados de banca, son buenos intermediarios, pero al final los traficantes tienen que ponerse en contacto con el ganador, de manera que a gran escala se hace demasiado complejo aunque las plataformas lo hacen más fácil.

“Hay mucho oportunismo, no es algo premeditado. A veces llega a tus oídos que hay alguien que ha ganado un premio, pero este caso es distinto, son cien billetes. Puede que sea una estructura”, opinan las fuentes policiales.