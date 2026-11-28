José Antonio Santiso, alcalde de Abegondo Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Abegondo ha presentado recurso de alzada contra la ampliación autorizada por la Administración del Estado de la subestación que Red Eléctrica Española ya construye en Folgoso.

Esta es una nueva acción impulsada por el Gobierno de Santiso Miramontes para defender los intereses del municipio "ante una actuación que supone una afección irreversible en el territorio", señalan desde Abegondo.

La institución municipal reclama la nulidad de la resolución de 13 de octubre de 2026 de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para ampliar el futuro parque de 400 kV con nueva reactancia, al tiempo que solicita la suspensión de la ejecución de dicha resolución, toda vez que “causará perjuicios de imposible o difícil reparación”, expuso Santiso.

“Esta subestación supón un impacto desmedido e a localización elixida é unha aberración sen xustificación algunha”, reiteró el alcalde, que aseguró que son ocho las alegaciones presentadas en el recurso contra la ampliación de Folgoso.

Para empezar, el Ayuntamiento de Abegondo expone la necesidad de que el expediente se tramite como nueva construcción y no como ampliación de una existente, " y es que difícilmente puede ampliarse una subestación que a día de hoy no existe”, anota Santiso.

En segundo lugar, se alerta de la nulidad de pleno derecho de la resolución por la falta de evaluación de impacto ambiental. “Se pretende, ni más ni menos, que otorgar las autorizaciones para ampliar una subestación de 400 Kv, que aún no se ha construido, en un espacio declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera”, reza el recurso del Ayuntamiento de Abegondo.

El Gobierno de Santiso defiende que debe ser objeto de evaluación ambiental un proyecto de este calado que está dentro de la Reserva Mariñas Coruñesas, de acuerdo con la legislación en Patrimonio Natural.

La resolución ministerial afirma que la infraestructura no requiere evaluación de impacto ambiental, pero su propia relación de antecedentes recoge una advertencia cualificada de la Dirección Xeral de Saúde Pública: el proyecto puede tener afección en salud pública y la información sobre salud ambiental es insuficiente.

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Entre las afecciones posibles relatadas por el municipio en su recurso se encuentra el daño medio natural, la flora y fauna, la introducción de especies invasoras que atentan contra la biodiversidad, el riesgo de incendios forestales, o el impacto sobre el paisaje.

También advierte de perjuicios a la hidrología, ya que no se han valorado en el proyecto las consecuencias de evacuar aguas careciendo de red de pluviales.

Las posibles afecciones a la hidrología de la zona se han de tener en consideración, por lo que resulta imprescindible evaluar la calidad del agua de los ríos y las aguas subterráneas. Además, el Concello hace hincapié en las afecciones al patrimonio cultural y al Camino de Santiago, al faltar la precisa prospección y evaluación paisajística.

Finalmente, el recurso alerta de la afecciones sobre la salud, por motivo del ruido a viviendas y núcleos próximos, sin contemplar un estudio acústico específico.

En tercer lugar, la sinergia con otras infraestructuras proyectadas, como los parques eólicos con las líneas de evacuación que conectarían con esta subestación, es otra de las grandes preocupaciones. “Causarían un impacto irreparable en el territorio de la Reserva de Biosfera”, expone. Por eso el Concello “considera imperativo” una evaluación conjunta de todas las instalaciones.

“La subestación y la ampliación de la misma, frente a la cual manifestamos nuestro reparo, no puede ser considerada aisladamente desde el punto de vista medioambiental con respecto a otros proyectos que se relacionan directamente con la misma, formando materialmente parte de un conjunto. Y, si así se hace, si se prescinde de una evaluación ambiental del conjunto y de los correspondientes estudios de efectos acumulativos y sinérgicos, nos situamos ante una fragmentación artificiosa de proyectos contraria al Derecho interno y al Derecho de la Unión Europea”, señala.

En otra alegación, a nivel urbanístico, Abegondo informa de que el suelo donde la entidad estatal pretende instalar la subestación está calificado como rústico de especial protección forestal en el PXOM. Por eso, se advierte de que el proyecto no es compatible con el planeamiento urbanístico al incumplir con diversas determinaciones tanto del plan como de la Lei do Solo de Galicia.

Además, el Ayuntamiento de Abegondo advierte de que contraviene el derecho de la Unión Europea por la falta de puesta a disposición de los informes sectoriales. En otras dos alegaciones, el recurso abunda en que la resolución de las alegaciones iniciales elevadas por el Concello de Abegondo y la ausencia de declaración de utilidad pública fue dictada por un órgano incompetente. Finalmente, la última observación municipal incide en el incumplimiento de los plazos por parte del promotor.

“Xa anuncie, e así seguiremos, que usariamos absolutamente todas as vías e medios posibles para defender os dereitos da veciñanza de Abegondo”, añadió Santiso.