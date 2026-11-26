Pleno en Abegondo

Con la prioridad focalizada en la mejora de la red viaria del municipio, el Ayuntamiento de Abegondo plantea dedicar 450.000 euros de fondos propios a la ejecución de una decena proyectos de obras. De ellos, nueve se dirigen a la renovación de caminos y uno al incremento de la accesibilidad.

El alcalde, José Antonio Santiso, elevó la propuesta hoy al pleno ordinario. La partida de 450.000 euros procede del remanente de tesorería municipal del 2025. Su consignación mediante suplemento de crédito ya había sido aprobada por lo que ahora se concreta y desagrega en las actuaciones a llevar a cabo. Fue aprobada por unanimidad.

“Gozar de boa saúde económica permítenos poder destinar fondos para necesidades como o arranxo de camiños”, apunta Santiso. Las intervenciones se desarrollarán a lo largo del término, respondiendo a demandas vecinales.

Los 9 proyectos de calzadas abarcarán un total de 43 caminos de titularidad municipal. Son vías empleadas especialmente para el acceso a viviendas y padecen de deterioro por el paso de los años. El objetivo de las obras será la disposición de nuevo firme, eliminación de baches y limpieza de cunetas. La inversión suma 409.205,90 euros.

El décimo proyecto se dirige a la mejora de la accesibilidad y movilidad en el núcleo de A Ferreira, en Mabegondo. La obra consistirá en la unión de las aceras existentes en el núcleo con las nuevas que está completando la Xunta de Galicia en la AC-542, garantizando así la continuidad para los vecinos de la zona.

Además, también se acondicionará la plataforma de acceso a la parada de transporte público de dicha carretera autonómica. Este proyecto sumará una cuantía de 40.794,10 euros.

El alcalde avanza que en los próximos meses se seguirán sucediendo actuaciones encaminadas a la reforma de la red viaria. “Abegondo conta cun extenso conxunto de camiños que precisa co avance do tempo de intervencións maiores que o mantemento”, resumió Santiso.