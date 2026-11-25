Emergencias 112

Una conductora ha resultado herida este miércoles tras salirse de la vía el vehículo en el que circulaba por la autopista AP-9, a su paso por la localidad coruñesa de Abegondo.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, fue la propia implicada la que llamó a la central de emergencias para solicitar ayuda para poder salir del coche.

En su comunicación, la conductora señalaba que estaba herida pero consciente. Además, según explicó, el siniestro se produjo pasadas las 08.00 horas en la AP-9 en sentido A Coruña.

Hasta el punto acudió una dotación del parque comarcal de Bomberos de Ordes, que rescató a la herida y facilitó el acceso al equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para su asistencia y traslado al centro hospitalario de referencia. También acudió una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.