José Antonio Santiso ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

“Non pararemos nunca na loita contra a subestación eléctrica impulsada polo Estado en Folgoso”, expresa con contundencia el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, que subraya que recurrirá "a todos os medios posibles" para evitar el impacto de la infraestructura en el municipio. El Gobierno local, recordó, presentará un nuevo recurso contra esta iniciativa.

En esta línea, el Ejecutivo asegura que "está ya elaborando el recurso para presentar contra la autorización administrativa concedida por el Gobierno central a Red Eléctrica para la construcción de la reactancia, lo que supondrá una ampliación ya de la subestación". Esta autorización está en exposición pública hasta el próximo 30 de noviembre y el Gobierno municipal, como ya hizo en todos los procedimientos administrativos anteriores, se personará para pedir su anulación.

De hecho, indican que el Ayuntamiento abegondés, junto con la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, fue la única administración que alegó contra la subestación en todos los trámites que pudieron recurrirse: "E así seguiremos, a verdade que estaríamos encantados de contar con apoios doutras entidades para facer máis forza", sostiene Santiso.

En cuanto al proyecto de construcción de la subestación en sí, tanto del parque de 400 como del 220 kilovatios, con las alegaciones y recursos rechazados por el Estado, el regidor reitera que "en absoluto Abegondo renuncia a ir ao contencioso". El alcalde manifiesta que hará todo lo posible y por eso estudian desde hace semanas "las vías posibles para ir a la justicia".

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