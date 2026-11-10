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Abegondo

La Bonoloto deja casi 280.000 euros en Abegondo

Redacción El Ideal Gallego
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10/11/2026 22:47
Administración de Loterías Abegondo
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El sorteo de Bonoloto de este martes 10 de noviembre ha dejado uno de sus premios en la localidad de Abegondo, en concreto un boleto de segunda categoría (5 Aciertos + C) recibirá 279.269,22 euros. El boleto fue despachado en la administración de loterías ubicada en la calle San Marcos, 15 de Abegondo.

El otro agraciado en esta categoría fue sellado en Murcia. Además, ha habido dos acertantes de primera categoría, que percibirán 552.777,46 euros cada uno y que fueron sellados en Guadalajara y Zamora.

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A Coruña y su área metropolitana parece estar de suerte ya que en los últimos meses ha registrado varios premios importantes, desde los 7.000 euros que este lunes cayeron en Betanzos en el sorteo de la Primitiva y los 50.000 euros que repartió la ONCE en varias zonas de Oleiros ese mismo día, al segundo premio de la Lotería Nacional que se vendió en A Coruña en octubre o el Joker de la Primitiva que dejó un millón de euros en Cambre en septiembre.

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