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Abegondo

Abegondo abre una ventana digital a su patrimonio con el proyecto Camiño Sénior

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/11/2026 18:57
Presentación de la iniciativa en Abegondo
Presentación de la iniciativa en Abegondo
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La historia de Abegondo, sus espacios más emblemáticos y las tradiciones que forjan su identidad cuentan desde hoy con una nueva forma de llegar a los vecinos y visitantes. A través de una placa con un código QR instalada en el albergue de peregrinos de Presedo, el proyecto Camiño Sénior ha abierto una ventana digital al patrimonio local que reúne historias, conocimientos y recursos culturales.

La instalación de esta herramienta de divulgación contó con la presencia del alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, acompañado de las técnicas culturales del Concello y de la responsable de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Sénior (Fegaus), promotora de la iniciativa en colaboración con la Asociación Canal Sénior y enmarcada dentro del programa 'O teu Xacobeo' de la Xunta.

Su propósito fundamental es aprovechar las posibilidades tecnológicas para conservar y divulgar el patrimonio material e inmaterial de los municipios gallegos vinculados al Camino de Santiago. “Más allá de ofrecer información turística, la propuesta busca dar voz a las personas que mantienen viva la historia local, recuperar antiguas tradiciones y fomentar un intercambio enriquecedor de conocimientos entre distintas generaciones, convirtiendo la memoria en un bien accesible para toda la sociedad”, expresó Santiso.

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