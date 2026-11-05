Un accidente entre tres coches y un camión deja un herido en Abegondo

Estado en el que quedó uno de los vehículos implicado en el accidente

Una persona ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada al hospital tras un accidente de tráfico en el que se vieron implicados cuatro vehículos en el municipio de Abegondo. El siniestro tuvo lugar a primera hora de este jueves, 5 de noviembre, en la carretera AC-542, a la altura de la parroquia de Mabegondo.

La colisión se produjo minutos después de las 8.00 horas en el punto kilométrico 7 de esta vía y en ella estuvieron involucrados tres turismos y un camión de obra. La Guardia Civil de Tráfico alertó del accidente al 112 Galicia, que coordinó el dispositivo de emergencias.

Estado en el que quedó uno de los vehículos tras el accidente

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Betanzos.

La intervención de los bomberos fue necesaria para liberar a una persona que había quedado atrapada en el interior de uno de los turismos como consecuencia del impacto. Los efectivos utilizaron material de excarcelación para poder sacarla del vehículo.

Por su parte, los servicios sanitarios atendieron a los afectados y trasladaron en ambulancia a una persona a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

El accidente obligó a desplegar un importante operativo de emergencias en la zona. La Guardia Civil de Tráfico se encargó de regular la circulación y de realizar las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.