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Abegondo

Un bar de Orto es la nueva víctima de la ola de robos que asola el área metropolitana

Al menos dos personas asaltan de madrugada el local Tizón’s y se hacen con un botín de 1.800 euros

Fran Moar
Fran Moar
03/11/2026 20:04
El responsable del bar de Orto supervisa los daños
El responsable del bar de Orto supervisa los daños
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Una y media de la madrugada, Manuel Tizón oye un ruido, no le da la más mínima importancia. “Será un animal”, piensa, mientras continúa viendo la televisión. No se imagina que en cuestión de minutos saltará la alarma de incendios y que un aviso de la central recomienda que no deje la habitación por lo que pueda pasar, también se le informa de que la Guardia Civil ya está de camino.

Sin embargo, no es el fuego el que hizo saltar las señales de emergencia. El propio regente del restaurante Tizón’s, en la parroquia abegondesa de Orto, narraba el robo que sufrió la noche del martes por parte de al menos dos personas.

“Nas cámaras de vixianza vese a dous encapuchados saltando a barra e marchando coas duas máquinas rexistradoras. Rebentaron a porta da cociña porque teño reixas nas entradas principais”, dice este hostelero y confiesa que es la primera vez que es objeto de un asalto de este tipo, en el que pudo incluso sufrir un percance físico.

El botín robado alcanza los 1.800 euros, aunque luego habrá que disponer, en el capítulo de gastos, los daños materiales provocados por los ladrones. El escaso alivio de Manuel Tizón es haber podido recuperar las llaves del coche que permanecían depositadas en una de las dos registradoras. Por cierto, estas fueron recuperadas también ayer pero en un lugar bastante distante: el camposanto de la iglesia parroquial de O Burgo.

El Tizón’s se convierte así en otra víctima más de la ola de robos que en los últimos días asola la comarca. La pasada semana hubo asaltos en Bergondo, Cambre y Culleredo.

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