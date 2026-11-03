Los trabajos de ampliación del gimnasio municipal de San Marcos entran en la recta final

El alcalde supervisa las obras del polideportivo Abegondo CONCELLO ABEGONDO

Los trabajos de ampliación del gimnasio municipal de San Marcos, en Abegondo, entran en la recta final, una vez que el Gobierno local, presidido por José Antonio Santiso, decidiese destinar 52.000 euros a dotar de diverso equipamiento a la instalación deportiva.

Según fuentes municipales, el material es de gama alta y está diseñado específicamente para un uso profesional intensivo, abarcando una dotación completa de todas las áreas de entrenamiento del recinto. En concreto, para el área de fuerza y peso libre se incorporarán equipos avanzados como una estación multifuncional, un cruce de poleas de dos estaciones, así como bancos regulables profesionales, barras olímpicas y discos de goma resistentes al impacto, entre otros enseres.

Santiso, por su parte, destacó la importancia de esta actuación señalando que con esta adjudicación el municipio da un salto de calidad indiscutible en su oferta deportiva.

“Las obras de ampliación del pabellón de San Marcos nos exigían dotar al gimnasio de un equipamiento moderno, versátil y a la altura de lo que demandan nuestros vecinos”, dijo el regidor, que ayer llevó a cabo una visita al recinto para supervisar los trabajos de mejora del pabellón deportivo en los que se invierten 1,7 millones de euros, cofinanciados por la Xunta, que realiza una aportación de 700.000.