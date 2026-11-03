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Abegondo

Abegondo dedica 52.000 euros al nuevo equipamiento para el gimnasio municipal

Redacción El Ideal Gallego
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03/11/2026 13:17
Visita a las obras del complejo deportivo
Visita a las obras del complejo deportivo
AYTO. ABEGONDO
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Abegondo destinará 52.000 euros a la dotación de equipamiento del gimnasio municipal, en San Marcos, en consonancia con las obras de ampliación y remodelación que se están ejecutando actualmente en el complejo local. El Ayuntamiento ha adjudicado por un importe de 43.439 euros el contrato para el suministro, transporte, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de máquinas y equipos. 

El material adquirido es de gama alta y está diseñado específicamente para un uso profesional intensivo, abarcando una dotación completa de todas las áreas de entrenamiento del recinto. 

En concreto, para el área de fuerza y peso libre se incorporarán equipos avanzados como una estación multifuncional, un cruce de poleas de dos estaciones, máquinas de hack squat invertido, peck deck dual, hip thrust y dominadas asistidas, así como bancos regulables profesionales, racks organizadores, barras olímpicas y hexagonales, discos de goma resistentes al impacto y un juego completo de pesas rusas de entre 4 y 24 kilos.

Por su parte, la zona funcional y de crossfit contará con una jaula de pared, cajones pliométricos blandos, correas TRX, esterillas y una pista de césped artificial de diez metros equipada con un trineo de arrastre de acero.

También habrá zona de pilates y movilidad y zona cardiovascular. El Gobierno local instalará espejos en todas las salas para facilitar la realización de los ejercicios. Serán otros 9.000 euros de inversión.

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, destaca la importancia de esta actuación, con la que el municipio "da un salto de calidad indiscutible en su oferta deportiva". "Las obras de ampliación del pabellón de San Marcos nos exigían dotar al gimnasio de un equipamiento moderno, versátil y a la altura de lo que demandan nuestros vecinos", explicó el regidor.

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