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Abegondo

Un jabalí, un búho y un lobo: el mural de Sekone que rinde tributo a los que caminan de noche a Compostela

La obra está en Beche y es una de las realizadas en el marco de la iniciativa 'Arte no Camiño' 

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
25/10/2026 21:39
Mural Abegondo Camino Ingles
Mural de Abegondo, en el Camino Ingles
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Abegondo cuenta con un nuevo mural dentro de la tercera edición de la iniciativa 'Arte no Camiño', que impulsa la Diputación de A Coruña en colaboración con los municipios y las asociaciones vinculados a las rutas a Compostela. 

La obra, realizada por el artista Sekone, está en Beche y rinde tributo a los que caminan de noche hacia Santiago. La composición representa a un jabalí, un búho y un lobo sobre un fondo oscuro, con tonalidades rojas, ocres y violetas, en una propuesta que invita a descubrir también la vida nocturna que acompaña a los itinerarios xacobeos, indican desde Abegondo.

El edil de Urbanismo del municipio, Alberto Seoane, y la técnica Alejandra Ulloa participaron en la presentación de esta obra, que forma parte de los cinco nuevos murales realizados en 2026 en el marco de esta 'Arte no Camiño'. En representación de la Diputación de A Coruña asistió Antonio Leira.

Mural Abegondo
El edil Alberto Seoane y el diputado Antonio Leira, con varios técnicos, delante de la obra de Beche
 

Desde la institución provincial recuerdan que la iniciativa "integra a arte urbana nas rutas xacobeas que discorren pola provincia, reforza a identidade local e enriquece a experiencia de peregrinos, visitantes e veciñanza" y que entre 2024 y 2026 se realizaron catorce murales en Miño, Paderne, Culleredo, Carral, Abegondo, Mesía, Ordes y Oroso, en el Camiño Inglés; y en Negreira, Mazaricos, Dumbría, Cee, Corcubión y Fisterra, en el de Fisterra-Muxía.

Leira destacó que “esta terceira edición pecha un percorrido de catorce murais que xa forma parte da paisaxe do Camiño de Santiago”. 

En este sentido, agradeció "o traballo dos artistas", que concibieron murales “ademais de fermosos, cun fondo significado para os camiñantes e que terán, seguro, impacto para a veciñanza” de las comarcas por las que discurren los itinerarios a Compostela. 

Asimismo, reiteró el compromiso de la entidad "no apoio a proxectos que fortalezan o carácter cultural das rutas xacobeas e dean visibilidade ao talento artístico que temos e que debemos impulsar e potenciar”, apostilló Antonio Leira.

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