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Abegondo

Abegondo afronta la renovación de las instalaciones deportivas del IES de Viós

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/10/2026 15:42
Santiso visitó las obras del IES de Viós
Santiso visitó las obras del IES de Viós
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El Ayuntamiento de Abegondo continúa realizando actuaciones en infraestructuras educativas y deportivas del municipio y, en esta ocasión, lleva a cabo la renovación de la pista polideportiva del IES de Viós para dotarla de unas condiciones óptimas de uso. 

El alcalde, José Antonio Santiso, comprobó junto al arquitecto municipal el estado actual de la intervención. La estimación técnica es que los trabajos se completen en los próximos días para que el espacio pueda ser empleado cuanto antes por el instituto y los clubes del municipio.

La obra consiste principalmente en la sustitución del pavimento, en hormigón, por uno nuevo de tipo deportivo con acabado en tarima. Esta superficie proporciona un confort adecuado y una absorción de impactos uniforme.

Además, una vez dispuesto el pavimento, se procederá al marcado y señalización de pistas, con líneas de 5 centímetros de anchura. La pista estará preparada para la práctica de baloncesto, fútbol sala y balonmano.

La intervención supone una inversión de 96.504,14 euros. Del total, 40.000 euros estarán financiados a través de una ayuda concedida por la Xunta de Galicia dentro de los programas autonómicos para promover mejoras en las infraestructuras de los ayuntamientos. La cuantía restante se procede de fondos municipales.

Santiso subraya la “mellora esencial” que experimentarán los usuarios con el cambio del suelo. “Apostamos por este investimento para favorecer a práctica deportiva e minimizar o risco de lesións que ten o formigón”, apunta.

El regidor destacó que la concesión de esta subvención es fruto "da escoita directa das demandas da comunidade educativa" y destacó que "unha vez coñecidas as necesidades, analizamos as distintas vías para facer realidade estas peticións e traballamos para conseguir esta axuda". 

Santiso subrayó, además, que la actuación en el IES de Viós volverá a demostrar "como a colaboración entre as distintas administracións redunda no beneficio da veciñanza".

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Este proyecto se suma a las reformas ejecutadas recientemente en la biblioteca y el auditorio del instituto. En ambos casos, el Concello de Abegondo desempeñó un papel clave en la tramitación y gestión de las ayudas de estas actuaciones, financiadas con fondos de la Xunta.

Por un lado, la biblioteca fue completamente renovada, dotándola de mobiliario moderno y adaptado para el estudio y la lectura. Los trabajos, que contaron con una inversión aproximada de 60.000 euros, supusieron una transformación de la estancia priorizando la comodidad y funcionalidad de los estudiantes.

En cuanto al auditorio, se sustituyeron tanto los asientos como las persianas por nuevos estores. Además, se instalaron atriles y otros elementos para completar la carta de servicios de este espacio.

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