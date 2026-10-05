Sueltan un gavilán tras su recuperación en el centro de fauna silvestre de Oleiros

José Antonio Santiso y Belén do Campo soltaron el ave QUINTANA

El Observatorio de Aves de Crendes, en Abegondo, recibió este lunes un visitante de lo más especial: un gavilán al que dejaron en libertad tras su estancia en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) de Oleiros. La suelta la efectuaron la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo y el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, entre otros.

El ave, que recibió diferentes cuidados y rehabilitación en el recinto oleirense, ha abandonado la cautividad porque sus condiciones ya eran adecuadas para volver a la naturaleza, indicaron desde la Xunta. “O gavilán común é unha pequena ave rapaz forestal, áxil e veloz, especialmente adaptada para voar entre árbores e arbustos na procura das súas presas. Aliméntase principalmente de pequenas aves, que captura mediante voos rápidos e sorprendentes manobras. caracterízase polas súas ás curtas e redondeadas e a súa longa cola, que lle permiten unha gran capacidade de manobra”, añaden.

El gavilán fue liberado en el Observatorio de Aves de Crendes (Abegondo) QUINTANA

Según explicaron representantes de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, se trata de una especia habitual en Galicia, donde ocupa principalmente zonas boscosas y áreas con presencia de vegetación. Registros Belén do Campo puso en valor el trabajo del CRFS de Oleiros, que registró en lo que va de año un total de 1.528 ingresos de animales vivos, de los que el 52% –un total de 800– ya se ha recuperado.

En la actualidad, abundó la titular de la Xunta, permanecen en el centro unas cien gaviotas y otras 20 aves de diferentes especies. El personal especializado del CRFS “desempeña un papel fundamental na atención, recuperación e reintrodución no medio natural da fauna silvestre, mediante a asistencia veterinaria e os coidados especializados dos animais que son trasladados ás súas instalacións”, manifestó Do Campo.

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