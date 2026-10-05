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Abegondo

Abegondo aprueba el incremento de la obra del pabellón de San Marcos

Redacción El Ideal Gallego
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05/10/2026 17:45
Pleno extraordinario Abegondo 5 de octubre
Pleno extraordinario Abegondo 5 de octubre
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El Ayuntamiento de Abegondo aprobó este lunes en un pleno extraordinario el incremento de la inversión en la reforma y ampliación del pabellón San Marcos para "dar respuesta a las necesidades detectadas durante las obras y que mejorarán el proyecto", explica el Ejecutivo local.

En concreto, las nuevas intervenciones, no contempladas inicialmente, se centrarán en la creación de nuevos accesos y estructuras de comunicación y en la dotación de más equipos técnicos a la piscina municipal.

Se trata de una modificación de 281.335,75 euros avalada por el arquitecto municipal y que se sitúa en los márgenes que marca la legislación. Esta cuantía procede del remanente de tesorería a través del suplemento de crédito que hoy dio luz verde el pleno. Las actuaciones fueron adjudicadas por 1.479.252,58 euros, contando con una ayuda de 700.000 euros de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

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