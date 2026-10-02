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Abegondo

La Xunta y Abegondo firman el convenio de 1,5 millones para el saneamiento de Orto y Crendes

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/10/2026 13:43
La conselleira de Medio Ambiente visita Abegondo
Ánxeles Vázquez visitó este viernes Abegondo
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La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ánxeles Vázquez, visitó hoy la parroquia de Crendes, en Abegondo, para firmar con el alcalde, José Antonio Santiso Miramontes, el convenio entre Augas de Galicia y el Ayuntamiento para ejecutar la actuación 'Saneamiento en Orto y Crendes. Fase II, Separata 2. Zona Sur', con una inversión de 1.529.288,74 euros. En el acto también participó el gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira.

La obra permitirá llevar el alcantarillado a 97 nuevas viviendas y completar el saneamiento de todos los núcleos rurales de Orto y Crendes, alcanzando 315 viviendas beneficiarias.

Estos trabajos, que financia en un 80% la Xunta y en un 20% el Consistorio, consisten en la ejecución de 14 tramos de colectores soterrados con una longitud aproximada de 2.417 metros, así como de un pozo de bombeo -conectado con la red eléctrica- y de una nueva impulsión de aproximadamente 372 metros hasta la infraestructura existente. 

"Estas actuacións exemplifican a colaboración entre a Xunta e o Concello para sumar recursos e capacidade para impulsar infraestruturas hidráulicas necesarias para ofrecer un servizo de calidade á veciñanza e, ao mesmo tempo, construír un territorio máis resiliente", señaló la conselleira.

Panorámica del embalse de Cecebre

Abegondo mejora la red de saneamiento de Crendes y Orto con una inversión de 1,5 millones

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