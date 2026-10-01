Muere atropellada una vecina de Vizoño, en Abegondo 

Emergencias 112 El Ideal Gallego

Una mujer falleció esta mañana tras ser atropellada por un vehículo en el lugar de A Fraga, en la parroquia de Vizoño, en Abegondo. El accidente se produjo en una pista situada junto al campo de la fiesta y paralela a la autopista AP-9.

El aviso llegó al 112 Galicia minutos antes de las 10:00 horas, cuando un particular informó de que acababa de atropellar con su vehículo a una mujer y solicitó asistencia sanitaria urgente.

Ante la gravedad de la situación, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a agentes de la Guardia Civil de Tráfico. También fueron alertados los Bomberos de Ordes y los voluntarios de Protección Civil de Abegondo.

Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, aunque, pese a la rápida intervención, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.

El 112 Galicia también informó de lo ocurrido al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, ante la posibilidad de que fuera necesaria atención psicológica a las personas afectadas por el suceso.