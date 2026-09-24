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Abegondo

Abegondo aprueba el convenio del Servicio de Atención Temperá con Bergondo y Carral

Fran Moar
Fran Moar
24/09/2026 19:37
Imagen del pleno correspondiente a septiembre de 2026
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El Ayuntamiento de Abegondo, como representante de la agrupación formada junto a los municipios de Bergondo y Carral, aprobó ayer en pleno ordinario el nuevo convenio de colaboración para dar continuidad a la gestión compartida del Servicio de Atención Temperá en el marco de la Rede Galega de Atención Temperá. El acuerdo, que tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2028, permitirá seguir ofreciendo este servicio esencial a las familias de los tres municipios.

Según fuentes municipales, en el marco del nuevo convenio, el Ayuntamiento de Abegondo mantiene el papel de representante legal de la agrupación de municipios a efectos de la solicitud y gestión de las subvenciones convocadas por la Consellería de Política Social, cofinanciadas a través del Fondo Social Europeo (FSE). La agrupación ya presentó la nueva solicitud de subvención económica a la Xunta, que lo financia al 100%. En el período anterior, de 2024 a 2026, fueron 277.709,15 euros los concedidos.

Población infantil

El Servicio de Atención Temperá (SAT) abarca un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de cero a seis años, a su entorno y a sus familias. Su objetivo principal es dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades, tanto transitorias como permanentes, que presentan los niños y niñas con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos. Con esta iniciativa se busca facilitar el desarrollo de la autonomía personal de los menores y fomentar su inclusión social.

Desde la creación de este servicio en 2019, la demanda no dejó de crecer, consolidándose como un recurso indispensable para las familias. Mientras que en 2019 se atendió a 29 menores, la cifra escaló hasta los 89 expedientes en 2023. En los últimos dos años el servicio mantuvo un alto volumen de atención, con 83 y 75 menores atendidos, respectivamente.

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