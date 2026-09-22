Un itinerario peatonal enlazará en octubre los cinco kilómetros que separan Montouto de Mabegondo

Allegue visita las obras de la senda de Montouto PATRICIA G. FRAGA

Los aficionados a las caminatas están de enhorabuena, especialmente, si residen en el municipio de Abegondo. A partir del próximo mes de octubre podrán recorrer los cinco kilómetros que separan las parroquias de Montouto y Mabegondo, siguiendo la trayectoria marcada por la vía autonómica AC-542, con la seguridad que aporta hacerlo sobre una superficie ideada para uso peatonal.

Se trata de la senda que está construyendo la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y que supone un coste económico superior al medio millón de euros. La responsable de este departamento autonómico, María Martínez Allegue, visitó el municipio para, en compañía del alcalde, José Antonio Santiso, supervisar los trabajos y señalar que se llevan a cabo para “reforzar a seguridade nos desprazamentos dos veciños”.

Características

Allegue visitó, en concreto, la intervención que se está llevando a cabo en Montouto, que afecta a un tramo de 480 metros de longitud. En él, el objetivo es reforzar el carácter urbano de esta travesía y facilitar los desplazamientos andando entre viviendas, comercios y servicios de un modo más seguro y sostenible.

La conselleira también se refirió a la obra que realiza en el núcleo de Mabegondo. En ese caso, los trabajos acaban de iniciarse. Allí se habilitará una senda con una longitud de 430 metros en una zona que también carece de aceras.

“Ademais dos traballos de construcción das sendas, tamén se levarán a cabo outras melloras na estrada coma a adecuación de interseccións ou o reforzo de sinalización e iluminación”, apuntó la conselleira, que considera que si los trabajos continúan a buen ritmo, como hasta la fecha, en octubre las aceras estarán finalizadas.

Allegue también destacó que los vecinos de ambas parroquias contarán con itinerarios integrados en el paisaje que permitirán un tránsito más seguro, sostenible y saludable.

Además, puso en valor el denominado Plan de Sendas de Galicia que está desarrollando la Xunta y a través del cual construyó trescientos kilómetros de itinerarios peatonales y ciclistas en los márgenes de las vías autonómicas.

Por su parte, el regidor agradeció la implicación de la conselleira en “un investimento esencial para a vida cotiá dos veciños”. “Eles son os que mellor saben do necesario que é que poidan saír da casa e dispoñer de espacio seguro para desprazarse a carón dunha estrada de carácter autonómico”, aseguró el mandatario local.