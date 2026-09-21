Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

Una amenaza más salvaje que el descenso a Segunda ‘acecha’ al Dépor en Mabegondo

Denuncian el daño que causan los jabalíes en el entorno de la Ciudad Deportiva

Fran Moar
Fran Moar
21/09/2026 20:16
El propietario de la finca muestra los daños provocados por los jabalíes
El propietario de la finca muestra los daños provocados por los jabalíes
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Bien harían los responsables del Dépor en tomarse en serio que al acecho está una amenaza más salvaje y animal que un nuevo descenso a Segunda División. Y la tiene mismo a las puertas. Es decir, a las puertas de la Ciudad Deportiva de Abegondo. Quien da la voz de alarma es Antonio Piñeiro, copropietario de la granja Hermanos Piñeiro López, que denuncia los múltiples daños económicos y materiales que le han provocado los jabalíes que campan a sus anchas en una finca situada enfrente, a escasos cinco metros, del complejo deportivo.

Esto é unha invasión. Veñen desde a zona do embalse. O peor xa non é a desfeita, e que encima non comen o millo, estrágano”, se lamenta Piñeiro, mientras muestra el desolador estado en el que se encuentran las tres hectáreas de terreno que plantó de maíz en su momento.

Doce mil euros

Cifra en unos doce mil euros las pérdidas provocadas por los cerdos salvajes, aunque asegura que por mucho que reclame el Ejecutivo autonómico tan solo le indemnizará con 1.800.

A Xunta é todo o que che da. Tanto ten que a superficie estragada sexa grande ou pequena. Mil oitocentos e xa esta”, dice, mientras también se queja de que no haya más batidas de caza.

Precedentes

No tiene Piñeiro especial fortuna con la fauna salvaje. En mayo de 2024 tuvo que hacer frente a la pérdida de otros tres mil quinientos euros cuando el destino cruzó una de sus vacas con una pareja de lobos. El resultado del ‘encuentro’ fue la muerte de la primera a dentelladas de los segundos. Asegura que todavía no ha recibido dinero alguno de parte de la Administración, a pesar de haberlo denunciado.

Este vecino de la parroquia carralesa de San Vicente de Vigo también recuerda otro asalto protagonizado por lobos. Fue en 2021 cuando las alimañas atacaron a otra res pero en esa ocasión el animal ya estaba muerto y tan solo le dañaron la piel.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El Ayuntamiento adjudica la ampliación del área infantil de la plaza de Pontevedra
Redacción
Las instalaciones que demolerá la compañía

Arteixo otorga licencia a Inditex para derribar una nave en Sabón
Noelia Díaz
El propietario de la finca muestra los daños provocados por los jabalíes

Una amenaza más salvaje que el descenso a Segunda ‘acecha’ al Dépor en Mabegondo
Fran Moar
Día Mundial del Alzhéimer

El Ayuntamiento coloca un nuevo banco en la ciudad para dar visibilidad al alzhéimer
Redacción