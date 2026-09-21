Una amenaza más salvaje que el descenso a Segunda ‘acecha’ al Dépor en Mabegondo

El propietario de la finca muestra los daños provocados por los jabalíes CEDIDA

Bien harían los responsables del Dépor en tomarse en serio que al acecho está una amenaza más salvaje y animal que un nuevo descenso a Segunda División. Y la tiene mismo a las puertas. Es decir, a las puertas de la Ciudad Deportiva de Abegondo. Quien da la voz de alarma es Antonio Piñeiro, copropietario de la granja Hermanos Piñeiro López, que denuncia los múltiples daños económicos y materiales que le han provocado los jabalíes que campan a sus anchas en una finca situada enfrente, a escasos cinco metros, del complejo deportivo.

“Esto é unha invasión. Veñen desde a zona do embalse. O peor xa non é a desfeita, e que encima non comen o millo, estrágano”, se lamenta Piñeiro, mientras muestra el desolador estado en el que se encuentran las tres hectáreas de terreno que plantó de maíz en su momento.

Doce mil euros

Cifra en unos doce mil euros las pérdidas provocadas por los cerdos salvajes, aunque asegura que por mucho que reclame el Ejecutivo autonómico tan solo le indemnizará con 1.800.

“A Xunta é todo o que che da. Tanto ten que a superficie estragada sexa grande ou pequena. Mil oitocentos e xa esta”, dice, mientras también se queja de que no haya más batidas de caza.

Precedentes

No tiene Piñeiro especial fortuna con la fauna salvaje. En mayo de 2024 tuvo que hacer frente a la pérdida de otros tres mil quinientos euros cuando el destino cruzó una de sus vacas con una pareja de lobos. El resultado del ‘encuentro’ fue la muerte de la primera a dentelladas de los segundos. Asegura que todavía no ha recibido dinero alguno de parte de la Administración, a pesar de haberlo denunciado.

Este vecino de la parroquia carralesa de San Vicente de Vigo también recuerda otro asalto protagonizado por lobos. Fue en 2021 cuando las alimañas atacaron a otra res pero en esa ocasión el animal ya estaba muerto y tan solo le dañaron la piel.