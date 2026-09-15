Abegondo ratifica el acuerdo de 1,5 millones con la Xunta para la red de saneamiento de Orto y Crendes

Panorámica del embalse de Cecebre Cedida

El Ayuntamiento de Abegondo ratificó en sesión extraordinaria el convenio con la Xunta para ampliar el saneamiento en Orto y Crendes, proporcionando así un servicio esencial para los vecinos y favoreciendo la protección del medio ambiente en un punto sensible como el embalse.

El acuerdo establece una inversión total de 1.529.288,74 euros y, en virtud de esta colaboración, Augas de Galicia aportará el 80% del coste de la actuación, lo que equivale a 1.223.430,99 euros, de los que un 60% procede del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Por su parte, Abegondo asumirá el 20% del coste total, comprometiendo una aportación económica de 305.857,75 euros, distribuidos entre las anualidades de 2027 y 2028.

El alcalde, José Antonio Santiso, destacó que la actuación “presenta un evidente interese público, ao estar destinada á mellora das infraestruturas necesarias para a prestación dun servizo básico, así como á preservación do medio ambiente” alrededor de Abegondo-Cecebre.

De hecho, indicó la dificultad existente para llevar el saneamiento a las zonas más rurales del municipio por el altísimo coste que presenta “principalmente pola dispersión xeográfica, e á baixa densidade de poboación, xa que, a diferenza das cidades, onde unha soa tubaxe pode dar servizo a centos de persoas, no medio rural as infraestruturas deben percorrer longas distancias para conectar con poucos habitantes”. La corporación municipal aprobó la propuesta por unanimidad.

Las obras consistirán en la canalización de aguas residuales por los núcleos de Agrolongo, Tras da Igrexa, O Castro, y O Carril. En total, serán 13 tramos de colectores con una longitud de 2.417 metros, 79 pozos de registro, una impulsión de 365 metros y un pozo de bombeo para evacuar las aguas recogidas hacia la planta de tratamiento.

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Una vez que los trabajos estén finalizados y sean recibidos de conformidad, el municipio adquirirá la titularidad de las obras y asumirá la responsabilidad de su puesta en servicio, explotación, conservación y mantenimiento durante un plazo mínimo de cinco años.

En la península de Orto y Crendes, ya el Concello de Abegondo y la Xunta ejecutaron varias fases del saneamiento en los últimos años, con una inversión que ya superó los 1,5 millones de euros. El objetivo es seguir avanzando en la dotación de la prestación en un entorno que se calcula pueda albergar a 1.500 personas en el año 2042.

POS Adicional

El otro asunto abordado en la sesión plenaria de hoy fue la inversión a cargo del POS Adicional que financia la Diputación de A Coruña. El Concello de Abegondo aprobó dedicar los 409.924,55 euros al proyecto de dotación de los servicios de saneamiento para el núcleo de A Fraga, en Limiñón.

Tras el estudio de alternativas que marcan las directrices del saneamiento de Galicia en ámbitos con una densidad baja de población, el ingeniero municipal concluyó que la solución mediante un saneamiento colectivo descentralizado es la más favorable.

Así la actuación consistirá en la instalación de los colectores y una pequeña EDAR que trate las aguas exclusivamente de este núcleo. Esta propuesta también se aprobó por unanimidad.