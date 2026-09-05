"Ninguen quere traballar" pero Santa María será festejada en Mabegondo
Un cuantioso grupo, integrado en su mayoría por vecinos jóvenes, coge el relevo de la comisión de fiestas
El concepto ‘ninguén’ en la parroquia de San Tirso de Mabegondo debe de albergar alguna acepción desconocida para el resto de los que se comunican en lengua vernácula. “Chamáronnos fai un mes para que nos fixéramos cargo desto porque en Mabegondo todo o mundo quere festa pero ninguén a quere traballar”, dice Víctor Otero, que es el segundo de a bordo en la nueva comisión de fiestas de esta localidad del municipio de Abegondo.
Cabe indicar que no existe constancia del número mínimo, ni máximo, preciso para conformar una entidad de estas características pero para no haber ‘ninguén’ casi una veintena de vecinos, la gran mayoría jóvenes, se han alistado en una ‘aventura' con la que se pretende honrar a la patrona Santa María.
La premura con la que se han visto obligados a organizar esta celebración, que tendrá lugar los próximos días 11, 12 y 13, provoca que sea un tanto modesta. “Este ano será pequeneira pero para o ano xa temos contratada a Los Satélites e tamén faremos churrasco. Eso sí, temos previsto que haxa paella un día a mediodía na sesión vermú”, apunta el recién designado presidente, Marcos Miras.
Programa
Aunque el programa de fiestas se centra en los días señalados anteriormente, la celebración dará comienzo oficialmente el martes, día 8, a las 20.00 horas, con una misa solemne en honor a Santa María. El viernes 11 tendrá lugar la ‘Festa da Cervexa’ con pinchos y cañas a un euro de 21.00 a 00.00 horas. Durante la verbena se sortearán diversos regalos, donados por empresas y negocios de la zona. La música correrá a cargo de los grupos Dos en Punto y Carlos Bau & Hugo Torreiro.
El sábado 12 habrá misa solemne a las 13.30 horas, mientras que la sesión vermú correrá a cargo del dúo Crazy. También la organización se ha acordado de los más pequeños de la casa para los que habrá una fiesta de 18.00 a 21.00 horas. A lo largo de la verbena, nuevo sorteo de regalos varios todo ello amenizado por Dj Bermúdez y Begoña García.
El domingo 13 el broche a esta edición de las fiestas patronales, con las que también se da por clausurado el verano, lo pondrá un oficio religioso, a las 13.30 horas, y una sesión vermú a cargo de Primera Fila.
Cabe indicar que los ajenos a la idiosincrasia de los abegondeses podrían llegar a creer que lo de hacerse cargo, por primera vez, de la organización de las fiestas patronales o es vicio o fruto de una epidemia.
Este mismo año han ‘estrenado’ responsabilidades jóvenes de las parroquias de Abegondo y Viós. Por ahora no hay constancia de que vayan a abandonar para el venidero 2027.