Abegondo mejora la red de saneamiento de Crendes y Orto con una inversión de 1,5 millones

Panorámica del embalse de Cecebre CEDIDA

El Ayuntamiento de Abegondo acordó un convenio de colaboración con Augas de Galicia para mejorar la red de saneamiento en las parroquias de Crendes y Orto. El acuerdo será suscrito por el alcalde, José Antonio Santiso, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, con el fin de dotar de un servicio fundamental a un entorno tan sensible como es el embalse de Abegondo-Cecebre.

Según fuentes municipales, los vecinos de ambos núcleos carecen de un sistema de conducción completo hacia la EDAR. El proyecto contempla la creación de una nueva red de saneamiento y la instalación de un sistema de impulsión de aguas residuales (necesario por la orografía) que desembocará en un colector general ya existente para su posterior depuración.

Reacción del alcalde

"Con este convenio damos un paso fundamental y definitivo para completar las infraestructuras de un servicio esencial para Orto y Crendes y para preservar la calidad ambiental del embalse", señala Santiso que considera que la firma del convenio es "vital" para el municipio. El acuerdo establece una inversión total de 1,5 millones de euros. En virtud del acuerdo, la financiación se distribuirá de la siguiente manera. Augas de Galicia aportará el 80% del coste de la actuación, lo que equivale a 1,3 millones. La partida cuenta con respaldo económico de la UE, ya que un 60% procede del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural (Feader).

El Ejecutivo local asumirá el 20% del coste total, comprometiendo una aportación económica de 306.000 euros. En este sentido, el alcalde acaba de dictar una resolución, que tendrá que ser ratificada por el pleno, aprobando el convenio para su firma con la Xunta y asumiendo este compromiso económico.

Según el calendario de gasto establecido, las obras y las aportaciones económicas se ejecutarán durante las anualidades de 2027 y 2028. Una vez que los trabajos estén finalizados y sean recibidos de conformidad, el Ayuntamiento adquirirá la titularidad de las obras y asumirá la responsabilidad de su puesta en servicio, explotación, conservación y mantenimiento durante un plazo mínimo de cinco años.

Cooperación entre administraciones

Santiso destacó la importancia de la cooperación entre administraciones para sacar adelante obras de esta envergadura. "Gracias al trabajo conjunto con la Xunta podemos hacer frente a una inversión de envergadura que no sólo mejorará significativamente la calidad de vida en estas parroquias, sino que supone medidas con la protección del medio ambiente y de nuestros ecosistemas", asegura.

En la península de Orto y Crendes, ya el Ayuntamiento y la Xunta ejecutaron varias fases del saneamiento en los últimos años, con una inversión que ya superó los 1,5 millones de euros. El objetivo es seguir avanzando en la dotación de la prestación en un entorno que se calcula pueda albergar a 1.500 personas en el año 2042.