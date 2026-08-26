El festival Aghora Viós de Abegondo, una cita cultural y solidaria ineludible
Los vecinos destacan el papel del evento como nexo de unión en la parroquia
El festival Aghora Viós, organizado por la asociación de vecinos de esta localidad de Abegondo, congregó en su tercera edición a "centos de persoas nunha xornada marcada pola calidade artística, a convivencia e a solidaridade", indica la agrupación.
"O balance é rotundamente positivo. O evento, organizado pola Asociación de Veciños de Viós coa colaboración do Concello de Abegondo e a Deputación, consolidouse como unha cita imprescindible no calendario cultural do municipio", destaca Pachi Patiño, presidente vecinal.
El evento vivió un hito este 2026, ya que desde su nacimiento, en 2024, se presentaba como un escaparate para el talento local y en esta última convocatoria se abrió a formaciones y artistas de fuera de la parroquia, "logrando unha acollida espectacular por parte do público".
Belém Tajes, Inadaptados, Hugo Torreiro, Stonewolf, R3volution y Dj Teo fueron los encargados de animar la velada, que contó con "unha gran resposta na cantina popular e un marcado carácter solidario". Además, se entregaron trofeos a las bandas participantes -piezas elaboradas de forma artesanal por usuarios de la asociación Aspace, afectados con parálisis cerebral-.
"Dende a Asociación de Veciños de Viós queremos agradecer enormemente o apoio das institucións colaboradoras, a entrega de todos os músicos e, sobre todo, a excelente resposta do público e dos veciños, que fixeron desta edición unha verdadeira festa da música e da comunidade. Traballamos xa coa mirada posta na vindeira edición", subraya Patiño.