Abegondo lanza una oferta de actividades municipales con más de 70 disciplinas

Actividades municipales en Abegondo CEDIDA

El Ayuntamiento de Abegondo ha dado a conocer su programación municipal 2026-2027 con una oferta "amplia y diversificada", explican, de actividades deportivas, culturales, educativas, musicales y de conciliación.

Más de 70 propuestas entre las que destacan, además de las habituales, clases de baile k-pop, hípica, kamishibai, escuela de pequeños actores e actrices, bolillos y manualidades, costura e confección, con modalidades para adultos y júnior, ganchillo en 3D e calceta, taller de cortometrajes o mindfulness.

En esta ocasión, se incorporan servicios municipales orientados a la conciliación familiar como el Coidado de mañana para alumnado del CEIP San Marcos; la Abeteca, con atención en días lectivos y no lectivos; el Concilia, para alumnado de secundaria del IES de Viós y el Coidado de mediodía en el IES de Viós.

En cuanto a las actividades culturales y extraescolares destacan las de informática, mecanografía, francés, inglés, manualidades, dibujo y pintura.

Las inscripciones comienzan hoy mismo, día 26, y la de la Escuela de Música será el próximo 4 de septiembre o por teléfono a partir del 1 de septiembre en el al 981 647 909 -para reservar cita y evitar esperas-.