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Abegondo

La Xunta publica el informe ambiental de un futuro centro de equitación en Abegondo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
21/08/2026 10:49
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Un caballo en Teixeiro, este verano
PATRICIA G. FRAGA
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el informe ambiental estratégico relativo al Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) para construir un centro de equitación en el municipio de Abegondo. El equipamiento privado se destinaría a la guarda y cría de caballos, así como a su adiestramiento y aprendizaje de este deporte en un ámbito de 16.069 metros cuadrados.

Se situaría en Ribeira, en la parroquia de Santaia, y las edificaciones que se pretendan en este ámbito no superarán el 20% de la superficie total de la parcela -alrededor de 3.200 metros cuadrados). Habrá un picadero interior con espacio cubierto para cursos y entrenamientos ecuestres, además de cuadras, zona de preparación de caballos, almacenes y un edificio para usos administrativos que también albergará aseos, cafetería y cocina, entre otras dependencias. 

Ya es oficial: el DOG ratifica la aprobación del plan especial para ampliar Casas Novas

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