La Xunta publica el informe ambiental de un futuro centro de equitación en Abegondo

Un caballo en Teixeiro, este verano PATRICIA G. FRAGA

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el informe ambiental estratégico relativo al Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) para construir un centro de equitación en el municipio de Abegondo. El equipamiento privado se destinaría a la guarda y cría de caballos, así como a su adiestramiento y aprendizaje de este deporte en un ámbito de 16.069 metros cuadrados.

Se situaría en Ribeira, en la parroquia de Santaia, y las edificaciones que se pretendan en este ámbito no superarán el 20% de la superficie total de la parcela -alrededor de 3.200 metros cuadrados). Habrá un picadero interior con espacio cubierto para cursos y entrenamientos ecuestres, además de cuadras, zona de preparación de caballos, almacenes y un edificio para usos administrativos que también albergará aseos, cafetería y cocina, entre otras dependencias.